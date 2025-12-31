Рейтинг@Mail.ru
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:34 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/terentev-2065837179.html
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Решение президента Союза ММА России Виктора Дроздова покинуть данную должность было неожиданным, внеочередная конференция, на которой будет избран глава... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T13:34:00+03:00
2025-12-31T13:34:00+03:00
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147950/29/1479502969_0:327:3216:2136_1920x0_80_0_0_02879a575a8afcad42f74af4c268df30.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065474147.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147950/29/1479502969_327:0:3175:2136_1920x0_80_0_0_2c455ccf6f3e7fec873277f105ee1feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Смешанные боевые искусства (ММА)
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России

Нового главу Союза ММА России после отставки Дроздова изберут 17 февраля

© Flickr / MartialArtsNomad.comКлетка для проведения боев MMA
Клетка для проведения боев MMA - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Flickr / MartialArtsNomad.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Решение президента Союза ММА России Виктора Дроздова покинуть данную должность было неожиданным, внеочередная конференция, на которой будет избран глава организации, пройдет 17 февраля в Москве, заявил РИА Новости вице-президент, член президиума Союза ММА России Андрей Терентьев.
Дроздов был единогласно избран президентом Союза ММА России 15 декабря 2023 года.
"Решение Виктора Дроздова уйти с поста президента Союза ММА России для меня было неожиданным. Внеочередная конференция назначена на 17 февраля, она пройдет в Москве. Кандидатур на должность президента пока нет, срок их выдвижения завершается за месяц до даты проведения конференции", - сказал Терентьев, комментируя ситуацию.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд в Томске вынес приговор двум бойцам ММА за вымогательство
29 декабря 2025, 17:26
 
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    6
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала