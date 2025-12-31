https://ria.ru/20251231/terentev-2065837179.html
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Решение президента Союза ММА России Виктора Дроздова покинуть данную должность было неожиданным, внеочередная конференция, на которой будет избран глава... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T13:34:00+03:00
2025-12-31T13:34:00+03:00
2025-12-31T13:34:00+03:00
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147950/29/1479502969_0:327:3216:2136_1920x0_80_0_0_02879a575a8afcad42f74af4c268df30.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065474147.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147950/29/1479502969_327:0:3175:2136_1920x0_80_0_0_2c455ccf6f3e7fec873277f105ee1feb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Смешанные боевые искусства (ММА)
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Нового главу Союза ММА России после отставки Дроздова изберут 17 февраля
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Решение президента Союза ММА России Виктора Дроздова покинуть данную должность было неожиданным, внеочередная конференция, на которой будет избран глава организации, пройдет 17 февраля в Москве, заявил РИА Новости вице-президент, член президиума Союза ММА России Андрей Терентьев.
Дроздов был единогласно избран президентом Союза ММА России 15 декабря 2023 года.
"Решение Виктора Дроздова уйти с поста президента Союза ММА России для меня было неожиданным. Внеочередная конференция назначена на 17 февраля, она пройдет в Москве. Кандидатур на должность президента пока нет, срок их выдвижения завершается за месяц до даты проведения конференции", - сказал Терентьев, комментируя ситуацию.