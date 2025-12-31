Рейтинг@Mail.ru
Писарев назвал главный негативный момент года - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
15:37 31.12.2025
Писарев назвал главный негативный момент года
Писарев назвал главный негативный момент года - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Писарев назвал главный негативный момент года
Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным негативным моментом 2025 года уход... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Писарев назвал главный негативный момент года

Писарев назвал уход из жизни Симоняна главным негативным моментом года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным негативным моментом 2025 года уход из жизни первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС), легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).
"Если говорить о негативе, многое забывается. Но отдельно со знаком минус хочется отметить уход из жизни футбольной легенды, олимпийского чемпиона Никиты Павловича Симоняна. Тем более что с Никитой Павловичем мы работали вместе в РФС. Это большая утрата для российского футбола", - сказал Писарев.
Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
