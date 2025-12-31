https://ria.ru/20251231/pisarev-2065850292.html
Писарев назвал главный негативный момент года
Писарев назвал уход из жизни Симоняна главным негативным моментом года
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным негативным моментом 2025 года уход из жизни первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС), легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).
"Если говорить о негативе, многое забывается. Но отдельно со знаком минус хочется отметить уход из жизни футбольной легенды, олимпийского чемпиона Никиты Павловича Симоняна. Тем более что с Никитой Павловичем мы работали вместе в РФС. Это большая утрата для российского футбола", - сказал Писарев.
Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.