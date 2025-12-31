Писарев назвал главный негативный момент года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным негативным моментом 2025 года уход из жизни первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС), легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).

"Если говорить о негативе, многое забывается. Но отдельно со знаком минус хочется отметить уход из жизни футбольной легенды, олимпийского чемпиона Никиты Павловича Симоняна. Тем более что с Никитой Павловичем мы работали вместе в РФС. Это большая утрата для российского футбола", - сказал Писарев.