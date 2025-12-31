Бородавко прокомментировал попадание Непряевой в топ-8 на "Тур де Ски"

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Восьмое место лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии является неплохим промежуточным показателем, но окончательные выводы можно будет делать после завершения многодневки "Тур де Ски", заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Россиянка в среду стала восьмой в масс-старте на многодневке "Тур де Ски", соревнования прошли в рамках Кубка мира в Тоблахе. Непряева показала свой лучший результат на этапах Кубка мира, преодолев дистанцию протяженностью 5 километров за 11 минут 0,3 секунды. Победу одержала американка Джесси Диггинс (10.51,2).
"Восьмое место Дарьи Непряевой - вроде бы неплохой результат, но это новый вид программы, и я бы пока не делал каких-то далекоидущих выводов. Поскольку это все-таки формат эстафеты, формат масс-старта, тем более что он проходит в раздельных забегах. Она попала в сильный забег и сумела удержаться, в итоге проиграв не так много победительнице соревнований", - сказал Бородавко.
"Прошла эта гонка, идем дальше, и уже по итогам всей многодневки "Тур де Ски" можно анализировать все старты и делать какие-то выводы, исходя из самочувствия спортсменов и показанных ими результатов", - отметил собеседник агентства.
