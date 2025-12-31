Бородавко прокомментировал попадание Непряевой в топ-8 на "Тур де Ски"

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Восьмое место лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии является неплохим промежуточным показателем, но окончательные выводы можно будет делать после завершения многодневки "Тур де Ски", заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Прошла эта гонка, идем дальше, и уже по итогам всей многодневки "Тур де Ски" можно анализировать все старты и делать какие-то выводы, исходя из самочувствия спортсменов и показанных ими результатов", - отметил собеседник агентства.