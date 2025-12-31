Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"
Хоккей
 
23:07 31.12.2025
"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"
"Филадельфия Флайерз" обменяла российского защитника Егора Замулу в "Питтсбург Пингвинз", сообщается в пресс-службе клуба НХЛ.
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
питтсбург пингвинз
егор замула
https://ria.ru/20251230/chinakhov-2065533251.html
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, питтсбург пингвинз, егор замула
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Питтсбург Пингвинз, Егор Замула
Клуб НХЛ "Филадельфия" обменял российского защитника Замулу в "Питтсбург"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обменяла российского защитника Егора Замулу в "Питтсбург Пингвинз", сообщается в пресс-службе клуба НХЛ.
Взамен на россиянина "Филадельфия" получила нападающего Филипа Томасино. Ранее Замула был выставлен "летчиками" на драфт отказов.
Егору Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности "плюс 4". За всю карьеру в НХЛ он выступал за "Филадельфию", в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
30 декабря 2025, 00:24
 
