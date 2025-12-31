"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"

Егору Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности "плюс 4". За всю карьеру в НХЛ он выступал за "Филадельфию", в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.