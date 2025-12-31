https://ria.ru/20251231/khokkey-2065888009.html
"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"
"Филадельфия Флайерз" обменяла российского защитника Егора Замулу в "Питтсбург Пингвинз", сообщается в пресс-службе клуба НХЛ. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
питтсбург пингвинз
егор замула
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Питтсбург Пингвинз, Егор Замула
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обменяла российского защитника Егора Замулу в "Питтсбург Пингвинз", сообщается в пресс-службе клуба НХЛ.
Взамен на россиянина "Филадельфия" получила нападающего Филипа Томасино. Ранее Замула был выставлен "летчиками" на драфт отказов.
Егору Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности "плюс 4". За всю карьеру в НХЛ он выступал за "Филадельфию", в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.