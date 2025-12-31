Овечкин поднялся на девятое место в истории НХЛ по очкам в большинстве

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.
"Вашингтон" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голевой передачей в эпизоде с голом Джастином Сурдифом на 32-й минуте, который реализовал численное преимущество. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой передаче достиг отметки в 612 очков (328 голов и 284 передачи) при игре в формате большинства.
Овечкин догнал Фила Хаусли и разделил с ним девятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ в большинстве. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (890 очков).