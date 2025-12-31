Овечкин попал американцу шайбой в голову и снес ему шлем

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом периоде матча российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился мощным броском и попал шайбой в голову американскому вратарю "Рейнджерс" Джонатану Куику. После этого у Куика слетел шлем с головы, и игра была временно приостановлена.