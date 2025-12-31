https://ria.ru/20251231/khokkey-2065884048.html
Овечкин попал американцу шайбой в голову и снес ему шлем
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Овечкин бросил американскому вратарю "Рейнджерс" в голову и снес ему шлем