Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Хоккей
Хоккей
 
21:05 31.12.2025
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон и Логан Томпсон вошли в итоговый состав мужской сборной Канады, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025
национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026, канада
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026, Канада
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Сборная Канады по хоккею озвучила полный состав на Олимпийские игры 2026 года

© официальный сайт НХЛТом Уилсон
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон и Логан Томпсон вошли в итоговый состав мужской сборной Канады, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.
Тренерский штаб канадской команды во главе с наставником клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джоном Купером включил в состав вратарей Логана Томпсона ("Вашингтон"), Джордана Биннингтона ("Сент-Луис Блюз") и Дарси Кемпер ("Лос-Анджелес Кингз"), защитников Кейла Макара и Девона Тэйвза (оба — "Колорадо Эвеланш"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Колтона Парайко ("Сент-Луис"), Трэвис Сэнхайм ("Филадельфия Флайерз"), Томаса Харли ("Даллас Старз"), Джоша Моррисси ("Виннипег Джетс") и Ши Теодора ("Вегас Голден Найтс"), а также нападающих Тома Уилсона ("Вашингтон"), Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон Ойлерз"), Натана Маккиннона ("Колорадо"), Брэда Маршанда и Сэма Райнхарта (оба — "Флорида Пантерз"), Митча Марнера и Марка Стоуна ("Вегас"), Маклина Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс"), Ника Сузуки ("Монреаль Канадиенс"), а также форвардов "Тампы" Брэйдена Пойнта, Брэндона Хагела и Энтони Сирели.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Мужская сборная Канады на групповом этапе сыграет c командами Франции, Чехии и Швейцарии. Игроки НХЛ выступят на Играх впервые с 2014 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков лиги от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России до Олимпиады. Вместо нее в качестве участника была утверждена команда Франции.
Стефан Да Коста - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Хоккеист "Автомобилиста" вошел в заявку сборной Франции на Олимпийские игры
23 декабря 2025, 23:16
 
Хоккей
 
