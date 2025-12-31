https://ria.ru/20251231/khokkey-2065883103.html
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон и Логан Томпсон вошли в итоговый состав мужской сборной Канады, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Сборная Канады по хоккею озвучила полный состав на Олимпийские игры 2026 года
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон и Логан Томпсон вошли в итоговый состав мужской сборной Канады, сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.
Тренерский штаб канадской команды во главе с наставником клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джоном Купером включил в состав вратарей Логана Томпсона ("Вашингтон"), Джордана Биннингтона ("Сент-Луис Блюз") и Дарси Кемпер ("Лос-Анджелес Кингз"), защитников Кейла Макара и Девона Тэйвза (оба — "Колорадо Эвеланш"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Колтона Парайко ("Сент-Луис"), Трэвис Сэнхайм ("Филадельфия Флайерз"), Томаса Харли ("Даллас Старз"), Джоша Моррисси ("Виннипег Джетс") и Ши Теодора ("Вегас Голден Найтс"), а также нападающих Тома Уилсона ("Вашингтон"), Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон Ойлерз"), Натана Маккиннона ("Колорадо"), Брэда Маршанда и Сэма Райнхарта (оба — "Флорида Пантерз"), Митча Марнера и Марка Стоуна ("Вегас"), Маклина Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс"), Ника Сузуки ("Монреаль Канадиенс"), а также форвардов "Тампы" Брэйдена Пойнта, Брэндона Хагела и Энтони Сирели.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Мужская сборная Канады на групповом этапе сыграет c командами Франции, Чехии и Швейцарии. Игроки НХЛ выступят на Играх впервые с 2014 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков лиги от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России до Олимпиады. Вместо нее в качестве участника была утверждена команда Франции.