Баскетбол
 
09:59 31.12.2025 (обновлено: 11:48 31.12.2025)
"Лейкерс" проиграли "Детройту" в НБА, несмотря на 30 очков Дончича
Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете проиграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Лейкерс" проиграли "Детройту" в НБА, несмотря на 30 очков Дончича

Дончич не смог помочь "Лейкерс" выиграть у "Детройта" в матче НБА

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете проиграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 128:106 (36:30, 34:35, 26:23, 32:18) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Кейд Каннингем (27 очков, 11 передач). У "Лейкерс" самым результативным стал Лука Дончич (30 очков, 11 передач).
НБА
31 декабря 2025 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
106 : 128
Детройт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" (20 побед, 11 поражений) идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Детройт" (25-8) лидирует на Востоке.
Результаты остальных матчей дня:
"Мемфис Гриззлис" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 136:139 ОТ;
"Юта Джаз" - "Бостон Селтикс" - 119:129;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Сакраменто Кингз" - 131:90.
30 декабря 2025, 07:58
 
БаскетболСпортЛос-АнджелесКейд КаннингемЛука ДончичЛос-Анджелес ЛейкерсДетройт ПистонсФиладельфия Севенти Сиксерс
 
