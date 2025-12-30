https://ria.ru/20251230/zenit-2065734217.html
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность трансфера бразильского защитника "Ботафого" Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
