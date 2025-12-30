Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
17:35 30.12.2025
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность трансфера бразильского защитника "Ботафого" Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
трансферы в рпл
витиньо
ботафого
зенит
атлетико (мадрид)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, трансферы в рпл, витиньо, ботафого, зенит, атлетико (мадрид), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, Витиньо, Ботафого, Зенит, Атлетико (Мадрид), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ

«Зенит» хочет приобрести защитника «Ботафого» Витиньо

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность трансфера бразильского защитника "Ботафого" Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, к 26-летнему бразильцу проявляет интерес мадридский "Атлетико", а также английские "Вулверхэмптон" и "Эвертон".
Сообщается, что испанский клуб уже сделал предложение "Ботафого" в размере 10 миллионов евро, но бразильцы не намерены рассматривать предложения менее 15 миллионов.
Витиньо является воспитанником "Крузейро" и выступает в составе "Ботафого" с лета 2024 года. На протяжении карьеры бразилец также играл в английском "Бернли" и бельгийском клубе "Серкль Брюгге".
В прошедшем сезоне Витиньо сыграл за "Ботафого" 59 матчей и забил два гола. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России
29 декабря, 19:00
 
