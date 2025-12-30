Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил недовольство присутствием старшего тренера сборной России Егора Сорина на "Тур де Ски".
"Тур де Ски" проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Сорин, не получивший нейтральный статус, заявил иностранным журналистам, что присутствует в Италии в качестве зрителя. Коростелев сообщил, что тренер помогает ему за пределами лыжной трассы.
"Вот что бывает, когда начинаешь приглашать россиян. Вот так оно и есть. Им вообще не место здесь. Это не личная неприязнь к кому-либо, но вот что получается", - цитирует Вальнеса TV2.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.