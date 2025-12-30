Рейтинг@Mail.ru
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"
14:17 30.12.2025
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"
Норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил недовольство присутствием старшего тренера сборной России Егора Сорина на "Тур де Ски". РИА Новости Спорт, 30.12.2025
лыжные гонки
эрик вальнес
тур де ски
вокруг спорта
эрик вальнес, тур де ски, вокруг спорта
Лыжные гонки, Эрик Вальнес, Тур де Ски, Вокруг спорта
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"

Норвежский лыжник Вальнес пожаловался на присутствие Сорина на "Тур де Ски"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил недовольство присутствием старшего тренера сборной России Егора Сорина на "Тур де Ски".
"Тур де Ски" проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Сорин, не получивший нейтральный статус, заявил иностранным журналистам, что присутствует в Италии в качестве зрителя. Коростелев сообщил, что тренер помогает ему за пределами лыжной трассы.
«
"Вот что бывает, когда начинаешь приглашать россиян. Вот так оно и есть. Им вообще не место здесь. Это не личная неприязнь к кому-либо, но вот что получается", - цитирует Вальнеса TV2.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Лыжные гонки Эрик Вальнес Тур де Ски Вокруг спорта
 
