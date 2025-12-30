https://ria.ru/20251230/uganda-2065784308.html
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Уганды в заключительном, третьем туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
кубок африканских наций
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Уганды в заключительном, третьем туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы C в Фесе завершилась победой нигерийцев со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Рафаэль Оньедика (62-я, 67-я минуты), а также мяч забил Пол Онуачу
(28). У угандийцев отличился Роджерс Мато (75).
По ходу матча в воротах угандийцев появились все три вратаря, включенные в заявку на турнир. В перерыве Денис Оньянго из-за травмы был заменен на Салима Магулу, который на 56-й минуте получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной. Его место в воротах занял Нафиан Алионзи.
Сборная Нигерии победила во всех матчах группового этапа. Угандийцы один раз сыграли вничью и дважды проиграли, замкнув таблицу квартета с 1 баллом. В параллельном матче команда Туниса сыграла вничью со сборной Танзании со счетом 1:1 и вышла в плей-офф со второго места с 4 очками. Танзанийцы стали третьими, набрав 2 балла.
Кубок африканских наций стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.