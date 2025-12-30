Рейтинг@Mail.ru
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:46 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/uganda-2065784308.html
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки
Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Уганды в заключительном, третьем туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T23:46:00+03:00
2025-12-30T23:46:00+03:00
футбол
спорт
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362450_0:151:3231:1968_1920x0_80_0_0_ebdcbed4c4b95d82f067ae7024b0c165.jpg
https://ria.ru/20251230/marokko-2065531652.html
https://ria.ru/20251229/sudan-2065260900.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902362450_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_75f16b1941ea2b60fb9375f3cdad64c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций
Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки

Сборная Уганды была вынуждена дважды сменить вратаря по ходу игры Кубка Африки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Уганды в заключительном, третьем туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы C в Фесе завершилась победой нигерийцев со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Рафаэль Оньедика (62-я, 67-я минуты), а также мяч забил Пол Онуачу (28). У угандийцев отличился Роджерс Мато (75).
Футбол. ЧМ-2022. Матч Хорватия - Марокко - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Вчера, 00:02
По ходу матча в воротах угандийцев появились все три вратаря, включенные в заявку на турнир. В перерыве Денис Оньянго из-за травмы был заменен на Салима Магулу, который на 56-й минуте получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной. Его место в воротах занял Нафиан Алионзи.
Сборная Нигерии победила во всех матчах группового этапа. Угандийцы один раз сыграли вничью и дважды проиграли, замкнув таблицу квартета с 1 баллом. В параллельном матче команда Туниса сыграла вничью со сборной Танзании со счетом 1:1 и вышла в плей-офф со второго места с 4 очками. Танзанийцы стали третьими, набрав 2 балла.
Кубок африканских наций стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
Футболисты сборной Судана на Кубке Африки - 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
29 декабря, 01:53
 
ФутболСпортКубок африканских наций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Барыс
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Лада
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бернли
    Ньюкасл
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Борнмут
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Астон Вилла
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала