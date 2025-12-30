Сборной Уганды пришлось дважды менять вратаря в матче Кубка Африки

По ходу матча в воротах угандийцев появились все три вратаря, включенные в заявку на турнир. В перерыве Денис Оньянго из-за травмы был заменен на Салима Магулу, который на 56-й минуте получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной. Его место в воротах занял Нафиан Алионзи.