"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
Хабаровский "Амур" на своем льду в овертайме проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
