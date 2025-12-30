"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" на своем льду в овертайме проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Амур" (39 очков) идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" одержала третью победу кряду в чемпионате и располагается на девятой позиции с 36 очками.