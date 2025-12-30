Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
Хоккей
Хоккей
 
15:33 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sibir-2065693535.html
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме
Хабаровский "Амур" на своем льду в овертайме проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T15:33:00+03:00
2025-12-30T15:33:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
сибирь
амур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063654605_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_313a4af8b1ee35f6f739b12cd678908c.jpg
континентальная хоккейная лига (кхл), сибирь, амур
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сибирь, Амур
"Сибирь" одержала третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Амур" в овертайме

"Сибирь" в овертайме обыграла "Амур", одержав третью победу кряду в КХЛ

© Официальный сайт ХК "Сибирь"Антон Косолапов
Антон Косолапов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Официальный сайт ХК "Сибирь"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" на своем льду в овертайме проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе "Сибири" шайбы забросили Антон Косолапов (24-я минута), Даниил Валитов (27) и Тэйлор Бек (61). У "Амура" отличились Ярослав Лихачев (45), Никита Евсеев (45).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 12:15
Закончен в OT
Амур
2 : 3
Сибирь
04:24 • Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Слепец)
04:47 • Никита Евсеев
(Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин)
03:11 • Anton Kosolapov
(Семен Кошелев)
06:31 • Даниил Валитов
(Архип Неколенко, Егор Аланов)
00:22 • Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Anton Kosolapov)
"Амур" (39 очков) идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" одержала третью победу кряду в чемпионате и располагается на девятой позиции с 36 очками.
ХоккейКХЛ 2025-2026СибирьАмур
 
