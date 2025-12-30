Рейтинг@Mail.ru
Роднина назвала лучших спортсменов года - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/rodnina-2065666799.html
Роднина назвала лучших спортсменов года
Роднина назвала лучших спортсменов года - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Роднина назвала лучших спортсменов года
Хоккеиста Александра Овечкина, футбольную команду "Краснодар" и президента клуба Сергея Галицкого можно назвать лучшими в спортивной сфере по итогам 2025 года,... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T14:29:00+03:00
2025-12-30T14:29:00+03:00
спорт
сергей галицкий
ирина роднина
александр овечкин
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b61c8f6b4cd521478149f2dbe8895334.jpg
https://ria.ru/20251225/matytsin-2064507462.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a920b474878c37088a9b70a6d54a696b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей галицкий, ирина роднина, александр овечкин, краснодар
Спорт, Сергей Галицкий, Ирина Роднина, Александр Овечкин, Краснодар
Роднина назвала лучших спортсменов года

Роднина по итогам года выделила Овечкина, футболистов "Краснодара" и Галицкого

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкИрина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеиста Александра Овечкина, футбольную команду "Краснодар" и президента клуба Сергея Галицкого можно назвать лучшими в спортивной сфере по итогам 2025 года, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.
Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин в апреле установил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, победив в сезоне-2024/25.
"Я не могу сказать, что слежу за всеми видами спорта. За какими-то наблюдаю больше, а за другими - меньше. Я в 2025 году выделю Александра Овечкина, хотя многие и говорят, что он играет за рубежом. Но он гражданин России, и тот результат, который он показал, - это не просто одномоментный рекорд, он более десяти лет шел к нему", - сказала Роднина.
"Также я выделю футбольную команду из Краснодара и Сергея Галицкого. Но это не пьедестал почета, где есть первое место, второе и третье. Это просто тройка лучших, на мой взгляд, людей года в спорте", - добавила собеседница агентства.
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
25 декабря, 09:08
 
СпортСергей ГалицкийИрина РоднинаАлександр ОвечкинКраснодар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала