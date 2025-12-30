Роднина назвала лучших спортсменов года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеиста Александра Овечкина, футбольную команду "Краснодар" и президента клуба Сергея Галицкого можно назвать лучшими в спортивной сфере по итогам 2025 года, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.
Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин в апреле установил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, победив в сезоне-2024/25.
"Я не могу сказать, что слежу за всеми видами спорта. За какими-то наблюдаю больше, а за другими - меньше. Я в 2025 году выделю Александра Овечкина, хотя многие и говорят, что он играет за рубежом. Но он гражданин России, и тот результат, который он показал, - это не просто одномоментный рекорд, он более десяти лет шел к нему", - сказала Роднина.
"Также я выделю футбольную команду из Краснодара и Сергея Галицкого. Но это не пьедестал почета, где есть первое место, второе и третье. Это просто тройка лучших, на мой взгляд, людей года в спорте", - добавила собеседница агентства.
