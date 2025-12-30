Роднина назвала лучших спортсменов года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеиста Александра Овечкина, футбольную команду "Краснодар" и президента клуба Сергея Галицкого можно назвать лучшими в спортивной сфере по итогам 2025 года, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.