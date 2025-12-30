https://ria.ru/20251230/ovechkin-2065576807.html
Карелин заявил, что гордится Овечкиным
Карелин заявил, что гордится Овечкиным - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Карелин заявил, что гордится Овечкиным
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что гордится российским хоккеистом Александром Овечкиным,... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T10:05:00+03:00
2025-12-30T10:05:00+03:00
2025-12-30T11:25:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
александр карелин
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_0:0:1611:907_1920x0_80_0_0_a3b70805120a4f9c3a145a14ae34f2be.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065134366.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_28:0:1468:1080_1920x0_80_0_0_4f6336888d04758f75b76263fbe72778.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, александр карелин, национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Александр Карелин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз
Карелин заявил, что гордится Овечкиным
Карелин заявил, что гордится хоккеистом Александром Овечкиным
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что гордится российским хоккеистом Александром Овечкиным, установившим снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капитан
команды "Вашингтон Кэпиталз
" в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ
по общему числу голов, забитых в регулярных чемпионатах. Шайба 40-летнего Овечкина
в матче с "Нью-Джерси Девилз
" (4:3 ОТ) в ночь на воскресенье по московскому времени стала для него 912-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы).
«
"Саша - молодец, дарит нам замечательную возможность гордиться его достижениями. Он четкое подтверждение того, что, в отличие от расхожего выражения, на детях талантов природа не отдыхает. При его возрасте у него шикарная концентрация. И это говорит о том, что дважды победившая на Олимпийских играх мама (баскетболистка Татьяна Овечкина) вложила в него и дисциплину, и упорство, и генетику", - сказал Карелин
.
"Как бы ни назывался клуб, за который он выступает, все равно русское определение "Александр Овечкин" звучит мощно, опережая все остальные ассоциации и наречия. Я горжусь тем, что русский перевод канадского хоккея в словосочетании "Александр Овечкин" дает еще и целую череду замечательных рекордов. Надеюсь, у него хватит сил и желания для того, чтобы подарить нам еще несколько поводов похвастаться тем, что мы с ним русские люди", - подчеркнул собеседник агентства.