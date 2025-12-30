Рейтинг@Mail.ru
Карелин заявил, что гордится Овечкиным
10:05 30.12.2025 (обновлено: 11:25 30.12.2025)
Карелин заявил, что гордится Овечкиным
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что гордится российским хоккеистом Александром Овечкиным,... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что гордится российским хоккеистом Александром Овечкиным, установившим снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по общему числу голов, забитых в регулярных чемпионатах. Шайба 40-летнего Овечкина в матче с "Нью-Джерси Девилз" (4:3 ОТ) в ночь на воскресенье по московскому времени стала для него 912-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).
«
"Саша - молодец, дарит нам замечательную возможность гордиться его достижениями. Он четкое подтверждение того, что, в отличие от расхожего выражения, на детях талантов природа не отдыхает. При его возрасте у него шикарная концентрация. И это говорит о том, что дважды победившая на Олимпийских играх мама (баскетболистка Татьяна Овечкина) вложила в него и дисциплину, и упорство, и генетику", - сказал Карелин.
"Как бы ни назывался клуб, за который он выступает, все равно русское определение "Александр Овечкин" звучит мощно, опережая все остальные ассоциации и наречия. Я горжусь тем, что русский перевод канадского хоккея в словосочетании "Александр Овечкин" дает еще и целую череду замечательных рекордов. Надеюсь, у него хватит сил и желания для того, чтобы подарить нам еще несколько поводов похвастаться тем, что мы с ним русские люди", - подчеркнул собеседник агентства.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Долгожданный гол Овечкина! Русский герой наконец-то прервал серию неудач
28 декабря, 06:40
 
Хоккей
 
