Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Замбии в матче третьего тура группового этапа домашнего Кубка африканских наций.

Встреча группы A завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Марокко. Дублем отметился Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), второй гол которого стал результатом удара через себя. Мяч также забил Браим Диас (27).

Выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" марокканский защитник Ашраф Хакими впервые вышел на поле после растяжения левой лодыжки, которое он получил 5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:2).

По итогам группового этапа сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.

В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.