https://ria.ru/20251230/marokko-2065531652.html
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Замбии в матче третьего тура группового этапа домашнего Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T00:02:00+03:00
2025-12-30T00:02:00+03:00
2025-12-30T00:02:00+03:00
футбол
спорт
кубок африканских наций
аюб эль-кааби
браим диас
ашраф хакими
пари сен-жермен (псж)
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961813391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2869ad268300d836cd9235225c675849.jpg
https://ria.ru/20251229/sudan-2065260900.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961813391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d06c7e681a85a4cfa69636e3d39c06f0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок африканских наций, аюб эль-кааби, браим диас, ашраф хакими, пари сен-жермен (псж), бавария, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Аюб Эль-Кааби, Браим Диас, Ашраф Хакими, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Бавария, Лига чемпионов УЕФА
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Гол Эль-Кааби ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Замбии в матче третьего тура группового этапа домашнего Кубка африканских наций.
Встреча группы A завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Марокко. Дублем отметился Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), второй гол которого стал результатом удара через себя. Мяч также забил Браим Диас (27).
Выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" марокканский защитник Ашраф Хакими впервые вышел на поле после растяжения левой лодыжки, которое он получил 5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:2).
По итогам группового этапа сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.
В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.
Кубок африканских наций в Марокко стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.