Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
00:02 30.12.2025
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки
Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Замбии в матче третьего тура группового этапа домашнего Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
https://ria.ru/20251229/sudan-2065260900.html
спорт, кубок африканских наций, аюб эль-кааби, браим диас, ашраф хакими, пари сен-жермен (псж), бавария, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Аюб Эль-Кааби, Браим Диас, Ашраф Хакими, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Бавария, Лига чемпионов УЕФА
Гол ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки

Гол Эль-Кааби ударом через себя помог Марокко выйти в плей-офф Кубка Африки

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Замбии в матче третьего тура группового этапа домашнего Кубка африканских наций.
Встреча группы A завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Марокко. Дублем отметился Аюб Эль-Кааби (9-я и 50-я минуты), второй гол которого стал результатом удара через себя. Мяч также забил Браим Диас (27).
Выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" марокканский защитник Ашраф Хакими впервые вышел на поле после растяжения левой лодыжки, которое он получил 5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:2).
По итогам группового этапа сборная Марокко набрала 7 баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы A, обеспечив себе место в плей-офф. Команда Замбии набрала 2 очка и заняла последнее, четвертое место.
В другом матче группы сборные Мали и Коморских Островов сыграли вничью со счетом 0:0, из-за чего малийцы вышли в плей-офф со второго места с 3 очками, а их соперники, финишировавшие с 2 баллами, завершили выступление на турнире.
Кубок африканских наций в Марокко стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
Футболисты сборной Судана на Кубке Африки - 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Вчера, 01:53
 
ФутболСпортКубок африканских нацийАюб Эль-КаабиБраим ДиасАшраф ХакимиПари Сен-Жермен (ПСЖ)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
