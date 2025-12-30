Названы дата и место зимнего кубка РПЛ

Если матч заканчивается в основное время вничью, назначается серия послематчевых пенальти. Система начисления очков будет следующей: 3 очка за победу в основное время, 2 очка - за победу по пенальти, 1 очко - за поражение по пенальти, 0 очков - за поражение в основное время.