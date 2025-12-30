https://ria.ru/20251230/kubok-2065645497.html
Названы дата и место зимнего кубка РПЛ
Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в период с 3 по 10 февраля, сообщается на официальном сайте лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Зимний кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби с 3 по 10 февраля