Названы дата и место зимнего кубка РПЛ
13:29 30.12.2025
Названы дата и место зимнего кубка РПЛ
Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в период с 3 по 10 февраля, сообщается на официальном сайте лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
спорт, зенит, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Зенит, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Зимний кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби с 3 по 10 февраля

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в период с 3 по 10 февраля, сообщается на официальном сайте лиги.
В 2026 году в турнире примут участие действующий чемпион России "Краснодар", московские ЦСКА и "Динамо", а также санкт-петербургский "Зенит". В рамках товарищеского турнира команды по разу сыграют с каждым из соперников. Победитель определится по их итогам, плей-офф не предусмотрен.
Если матч заканчивается в основное время вничью, назначается серия послематчевых пенальти. Система начисления очков будет следующей: 3 очка за победу в основное время, 2 очка - за победу по пенальти, 1 очко - за поражение по пенальти, 0 очков - за поражение в основное время.
Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак". Действующим обладателем товарищеского трофея является петербургский "Зенит".
ФутболСпортЗенитКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
