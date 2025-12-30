Рейтинг@Mail.ru
Российский вратарь может пропустить остаток сезона НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
01:19 30.12.2025 (обновлено: 05:24 30.12.2025)
Российский вратарь может пропустить остаток сезона НХЛ
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Петр Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
хоккей
спорт
петр кочетков
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, петр кочетков, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Петр Кочетков, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вратарь "Каролины" Кочетков перенесет операцию и может пропустить остаток сезона

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Петр Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может пропустить остаток сезона, сообщает журналист Райан Хенкель в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.
Кочетков пропустил последние два матча "Каролины" в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне россиянин провел девять встреч, шесть из которых завершились победой. На счету вратаря один шатаут.
"Он боролся с этим весь год. Он решил сделать операцию. Весь год он чувствовал себя неважно. Играл, несмотря на травму, но не хочет продолжать в том же духе. Так что он сделает операцию, а дальше посмотрим", - заявил Бриндамор.
Кочеткову 26 лет. На драфте НХЛ 2019 года он был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. Ранее Кочетков играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за нижегородское "Торпедо", подмосковный "Витязь", петербургский СКА и "Сочи".
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Коламбус" обменял российского хоккеиста в "Питтсбург"
Хоккей Спорт Петр Кочетков Каролина Харрикейнз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
