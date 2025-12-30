https://ria.ru/20251230/kochetkov-2065539319.html
Российский вратарь может пропустить остаток сезона НХЛ
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Петр Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может...
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Петр Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может пропустить остаток сезона, сообщает журналист Райан Хенкель в соцсети X со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.
Кочетков пропустил последние два матча "Каролины" в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне россиянин провел девять встреч, шесть из которых завершились победой. На счету вратаря один шатаут.
"Он боролся с этим весь год. Он решил сделать операцию. Весь год он чувствовал себя неважно. Играл, несмотря на травму, но не хочет продолжать в том же духе. Так что он сделает операцию, а дальше посмотрим", - заявил Бриндамор.
Кочеткову 26 лет. На драфте НХЛ 2019 года он был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. Ранее Кочетков играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за нижегородское "Торпедо", подмосковный "Витязь", петербургский СКА и "Сочи".