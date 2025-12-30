Рейтинг@Mail.ru
Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ
Хоккей
 
08:22 30.12.2025 (обновлено: 11:21 30.12.2025)
Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ
Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ
"Юта Маммот" дома уступила "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065556850.html
спорт, даниил бут, федор свечков, михаил сергачев, стивен стэмкос, роман йоси, юта маммот, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ

"Юта" проиграла "Нэшвиллу" в матче НХЛ, Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" дома уступила "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу "Предаторз". В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (52-я и 54-я минуты), по разу отличились Роман Йоси (10) и Люк Эвангелиста (28). У "Юты" шайбы забросили Джей Джей Петерка (6), Михаил Сергачев (24) и Дилан Гюнтер (45).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
3 : 4
Нэшвилл
05:48 • Джон-Ясон Петерка
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
23:41 • Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Шон Дурци)
44:02 • Дилан Гюнтер
(Лоусон Краус, Барретт Хэйтон)
09:51 • Роман Йоси
(Филип Форсберг, Стивен Стэмкос)
27:51 • Люк Евангелиста
(Тайсон Джост, Ник Бланкенбург)
51:39 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Люк Евангелиста)
53:17 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Ник Пербикс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сергачев забросил пятую шайбу в текущем сезоне. На счету российского защитника 26 очков (5 голов + 21 передача) в 40 матчах нынешней нынешнего регулярного чемпионата. Форвард "Юты" Даниил Бут и нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметились.
Стэмкос забросил свои 598-ю и 599-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отметился 98-м победным голом и вышел на 11-е место по этому показателю за всю историю НХЛ, сравнявшись с Бобби Халлом и Ги Лафлёром.
"Юта" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Нэшвилл" (38) располагается на пятой строчке. В следующем матче "Нэшвилл" в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс" 31 декабря, "Юта" 1 января на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".
В другом матче "Колорадо Эвеланш" дома обыграл "Лос-Анджелес Кингз" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал 15-ю голевую передачу в сезоне. Всего на его счету 23 (8+15) очка в 30 матчах. Также "Калгари Флэймз" дома переиграл "Бостон Брюинз" со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), а "Баффало Сэйбрз" на выезде нанес поражение "Сент-Луис Блюз" - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).
Бобровский занял чистое восьмое место в истории по победам в НХЛ
05:51
 
Хоккей
 
