Гол Сергачева не спас "Юту" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" дома уступила "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу "Предаторз". В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (52-я и 54-я минуты), по разу отличились Роман Йоси (10) и Люк Эвангелиста (28). У "Юты" шайбы забросили Джей Джей Петерка (6), Михаил Сергачев (24) и Дилан Гюнтер (45).
30 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
05:48 • Джон-Ясон Петерка
(Дилан Гюнтер, Клэйтон Келлер)
23:41 • Михаил Сергачев
44:02 • Дилан Гюнтер
09:51 • Роман Йоси
27:51 • Люк Евангелиста
(Тайсон Джост, Ник Бланкенбург)
51:39 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Люк Евангелиста)
53:17 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли, Ник Пербикс)
Сергачев забросил пятую шайбу в текущем сезоне. На счету российского защитника 26 очков (5 голов + 21 передача) в 40 матчах нынешней нынешнего регулярного чемпионата. Форвард "Юты" Даниил Бут и нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметились.
Стэмкос забросил свои 598-ю и 599-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отметился 98-м победным голом и вышел на 11-е место по этому показателю за всю историю НХЛ, сравнявшись с Бобби Халлом и Ги Лафлёром.
"Юта" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Нэшвилл" (38) располагается на пятой строчке. В следующем матче "Нэшвилл" в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс" 31 декабря, "Юта" 1 января на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".
В другом матче "Колорадо Эвеланш" дома обыграл "Лос-Анджелес Кингз" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал 15-ю голевую передачу в сезоне. Всего на его счету 23 (8+15) очка в 30 матчах. Также "Калгари Флэймз" дома переиграл "Бостон Брюинз" со счетом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), а "Баффало Сэйбрз" на выезде нанес поражение "Сент-Луис Блюз" - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).