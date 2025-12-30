"Рейнджерс" проиграли "Каролине", несмотря на гол Гаврикова и пас Панарина

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Себастьян Ахо (16-я минута) и Джордан Мартинук (50). Автором победного гола в овертайме стал Джексон Блейк (65). У гостей отличились российский защитник Владислав Гавриков (2) и Джонни Бродзински (33).