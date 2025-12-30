Бобровский занял чистое восьмое место в истории по победам в НХЛ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое восьмое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
30 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
04:35 • Антон Лунделль
12:45 • Сэм Райнхарт
46:16 • Брэд Маршанд
53:12 • Аарон Экблад
59:25 • Сэм Райнхарт
03:53 • Том Уилсон
19:17 • Том Уилсон
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
43:11 • Дилан Строум
"Флорида" дома обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:3. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. Победа над "Вашингтоном" стала для голкипера "Флориды" 446-й в карьере в 781 матче в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Терри Савчука (445 победы в 971 матче) и занял чистое восьмое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.