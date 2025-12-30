Рейтинг@Mail.ru
Бобровский занял чистое восьмое место в истории по победам в НХЛ
Хоккей
 
05:51 30.12.2025
Бобровский занял чистое восьмое место в истории по победам в НХЛ
Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое восьмое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое восьмое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
5 : 3
Вашингтон
04:35 • Антон Лунделль
(Джефф Петри)
12:45 • Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршанд)
46:16 • Брэд Маршанд
(Сэм Беннетт, Сет Джонс)
53:12 • Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделль)
59:25 • Сэм Райнхарт
(Эли Луостаринен, Аарон Экблад)
03:53 • Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
19:17 • Том Уилсон
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
43:11 • Дилан Строум
(Том Уилсон, Алексей Протас)
"Флорида" дома обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:3. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. Победа над "Вашингтоном" стала для голкипера "Флориды" 446-й в карьере в 781 матче в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Терри Савчука (445 победы в 971 матче) и занял чистое восьмое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Вашингтон" проиграл "Флориде" Бобровского, Овечкин очков не набрал
