Бобровский занял чистое восьмое место в истории по победам в НХЛ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский занял чистое восьмое место по количеству побед в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

"Флорида" дома обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:3. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. Победа над "Вашингтоном" стала для голкипера "Флориды" 446-й в карьере в 781 матче в чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Терри Савчука (445 победы в 971 матче) и занял чистое восьмое место в рейтинге самых успешных вратарей лиги. Рекорд по победам в чемпионатах НХЛ принадлежит канадцу Мартину Бродёру (691).