"Вашингтон" проиграл "Флориде" Бобровского, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 0:0, 3:1). В составе "Флориды" шайбы забросили Антон Лунделль (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47) и Аарон Экблад (54). У гостей отличились Том Уилсон (4, 20) и Дилан Строум (44).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил пять силовых приемов и результативными действиями не отметился.
Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.
"Вашингтон" потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" одержала шестую победу в последних восьми играх.
