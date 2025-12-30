"Вашингтон" проиграл "Флориде" Бобровского, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 0:0, 3:1). В составе "Флориды" шайбы забросили Антон Лунделль (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47) и Аарон Экблад (54). У гостей отличились Том Уилсон (4, 20) и Дилан Строум (44).