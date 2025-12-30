https://ria.ru/20251230/khokkey-2065552450.html
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T04:50:00+03:00
2025-12-30T04:50:00+03:00
2025-12-30T05:16:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
сша
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065548347_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_760adbda8ff1bad0ccef83895a9de160.jpg
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065544773.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065548347_184:0:2000:1362_1920x0_80_0_0_ff2cddf7c3feb6f843417a0887ed057d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молодежный чемпионат мира по хоккею, сша, словакия
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, США, Словакия
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
Сборная США обыграла словаков в матче группового этапа МЧМ по хоккею
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу американцев со счетом 6:5 (0:2, 4:2, 2:1). В составе американской команды шайбы забросили Эй Джей Спелласи (22-я минута), Брендан Макморроу (29), Райкер Ли (31), Джеймс Хэгенс (40, 41) и Уилл Зеллерс (45). У словаков отличились Тобиас Питка (9), Томаш Хренко (12, 59), Адам Белушко (27) и Михал Сврчек (35).
Американцы одержали третью победу подряд на турнире. В ночь на 1 января по московскому времени они сыграют со шведами, с которыми делят первое место в турнирной таблице группы А и имеют в своем активе по девять очков. Словаки потерпели второе поражение в трех матчах и с тремя баллами занимают третью строчку в таблице.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.