Рейтинг@Mail.ru
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:50 30.12.2025 (обновлено: 05:16 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065552450.html
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T04:50:00+03:00
2025-12-30T05:16:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
сша
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065548347_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_760adbda8ff1bad0ccef83895a9de160.jpg
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065544773.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065548347_184:0:2000:1362_1920x0_80_0_0_ff2cddf7c3feb6f843417a0887ed057d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
молодежный чемпионат мира по хоккею, сша, словакия
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, США, Словакия
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира

Сборная США обыграла словаков в матче группового этапа МЧМ по хоккею

© Фото : iihf.comЭпизод матча Словакия - США на молодежном чемпионате мира
Эпизод матча Словакия - США на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : iihf.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу американцев со счетом 6:5 (0:2, 4:2, 2:1). В составе американской команды шайбы забросили Эй Джей Спелласи (22-я минута), Брендан Макморроу (29), Райкер Ли (31), Джеймс Хэгенс (40, 41) и Уилл Зеллерс (45). У словаков отличились Тобиас Питка (9), Томаш Хренко (12, 59), Адам Белушко (27) и Михал Сврчек (35).
Американцы одержали третью победу подряд на турнире. В ночь на 1 января по московскому времени они сыграют со шведами, с которыми делят первое место в турнирной таблице группы А и имеют в своем активе по девять очков. Словаки потерпели второе поражение в трех матчах и с тремя баллами занимают третью строчку в таблице.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Эпизод матча Финляндия - Чехия на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира
02:21
 
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюСШАСловакия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала