Карлсен сбил несколько фигур и проиграл партию на чемпионате мира по блицу
30.12.2025
https://ria.ru/20251230/karlsen-2065694668.html
Карлсен сбил несколько фигур и проиграл партию на чемпионате мира по блицу
Карлсен сбил несколько фигур и проиграл партию на чемпионате мира по блицу
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел техническое поражение на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T15:35:00+03:00
2025-12-30T15:35:00+03:00
шахматы
магнус карлсен
2025
Новости
Карлсен сбил несколько фигур и проиграл партию на чемпионате мира по блицу

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел техническое поражение на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.
В концовке партии 14-го раунда против Айка Мартиросяна из Армении норвежец во время хода сбил несколько фигур. Карлсен спешно начал расставлять их на место, но переключил часы раньше, чем поставил все фигуры. После этого шахматисту присудили поражение.
Днем ранее Карлсен в партии против индийца Арджуна Эригайси уронил на пол ферзя, напугав проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука. Из-за поражения в связи с истечением времени он ударил по столу, после чего пожал руку сопернику и вернул ферзя на доску.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
