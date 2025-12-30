https://ria.ru/20251230/karlsen-2065694668.html
Карлсен сбил несколько фигур и проиграл партию на чемпионате мира по блицу
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел техническое поражение на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
шахматы
магнус карлсен
