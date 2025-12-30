Глава FIAS: спортсмены сборной России безоговорочно доминируют в мире

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Спортсмены сборной России по-прежнему безоговорочно доминируют в мире, но конкуренция обостряется и победы с каждым годом даются им все сложнее, заявил РИА Новости президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.