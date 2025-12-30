Глава FIAS: спортсмены сборной России безоговорочно доминируют в мире

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Спортсмены сборной России по-прежнему безоговорочно доминируют в мире, но конкуренция обостряется и победы с каждым годом даются им все сложнее, заявил РИА Новости президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.
На чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, проходившем в ноябре в Бишкеке, россияне завоевали 21 золотую награду, две серебряные и пять бронзовых. В тройку призеров в медальном зачете также вошли команды Казахстана (2- 2-8) и Киргизии (2-1-2).
"Пока лидерство спортсменов сборной России в мире безоговорочно. Но я как президент Международной федерации самбо, конечно, хотел бы, чтобы как можно больше медалей крупных турниров уходило бы в другие страны. Россияне по-прежнему завоевывают больше медалей, чем другие сборные, но сейчас победы уже даются им не так просто, как раньше. И, по словам наших чемпионов, каждый поединок получается очень тяжелым. Мы видим звездочки, которые появляются в сборных других стран. Те, которые уже становятся победителями и призерами чемпионатов мира. Например, из стран Африки я бы отметил самбистов из Камеруна, некоторые из которых уже завоевали золотые медали чемпионатов мира. И для нас эта страна является настоящей находкой", - сказал Шестаков.
"Если же говорить о других командах, то традиционно сильны представители бывших среднеазиатских республик СССР. Радует и то, что у нас в этом году появились спортсмены из Австралии и Новой Зеландии, которые уже стали призерами чемпионатов и первенств мира. Также есть звездочки из Филиппин, Сингапура и Индонезии. В Европе же традиционно очень хорошо выглядит сборная Румынии, преимущественно в женском самбо, сильные спортсмены появляются в Нидерландах, Испании, Франции. Что касается панамериканских стран, то всегда на хорошем уровне выступают спортсмены из Венесуэлы, неплохие результаты показывают самбисты Мексики и ряда других стран. То есть у нас практически охвачен весь земной шар, что тоже не может нас не радовать", - подчеркнул глава FIAS.