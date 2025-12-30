Североирландский футболист скончался в 23-летнем возрасте

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Футболист Каллум Маквей скончался в 23-летнем возрасте, сообщается на странице Североирландской футбольной ассоциации (Irish FA) в соцсети X.

По информации издания News Letter, ссылающегося на местную полицию, Маквей погиб в канун католического Рождества в результате ДТП с участием погрузчика неподалеку от Белфаста.

"Наш президент Конрад Кирквуд выразил соболезнования в связи с кончиной Каллума Маквея, который, к сожалению, умер несколько дней назад в возрасте 23 лет", - говорится в заявлении Irish FA.