https://ria.ru/20251230/futbol-2065760918.html
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
Итальянский "Наполи" предлагает бразильскому футбольному клубу "Фламенго" 20 млн евро за переход экс-полузащитника московских "Динамо" и ЦСКА Хорхе Карраскаля,... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T19:26:00+03:00
2025-12-30T19:26:00+03:00
2025-12-30T19:26:00+03:00
футбол
спорт
россия
хорхе карраскаль
наполи
фламенго
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018874639_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_78d1e2999212f82e947f6b0e27427c3c.jpg
https://ria.ru/20251230/match-2065644596.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018874639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a548001bdf55f4e364734c9f53bc57a0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, хорхе карраскаль, наполи, фламенго, динамо москва
Футбол, Спорт, Россия, Хорхе Карраскаль, Наполи, Фламенго, Динамо Москва
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
"Наполи" предлагает 20 млн евро "Фламенго" за экс-футболиста "Динамо" Карраскаля