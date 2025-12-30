Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
Футбол
 
19:26 30.12.2025
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля
Итальянский "Наполи" предлагает бразильскому футбольному клубу "Фламенго" 20 млн евро за переход экс-полузащитника московских "Динамо" и ЦСКА Хорхе Карраскаля,... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
россия
2025
"Наполи" предлагает 20 миллионов евро "Фламенго" за Карраскаля

"Наполи" предлагает 20 млн евро "Фламенго" за экс-футболиста "Динамо" Карраскаля

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Итальянский "Наполи" предлагает бразильскому футбольному клубу "Фламенго" 20 млн евро за переход экс-полузащитника московских "Динамо" и ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X.
Источник отмечает, что ранее "Фламенго" отклонил предложение французского "Марселя" в размере 15 млн евро, а английский "Вулверхэмптон" рассматривает аренду с опцией выкупа колумбийца.
Карраскалю 27 лет. Он перешел во "Фламенго" летом 2025 года из "Динамо". До "бело-голубых" в России он выступал за ЦСКА. В ноябре "Фламенго" с Карраскалем завоевал Кубок Либертадорес.
