Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) Энтони Джошуа в понедельник чуть не погиб в автомобильной аварии в Нигерии. Британец нигерийского происхождения вместе с тремя людьми, по информации СМИ, был в внедорожнике Lexus, который несся с превышением скорости, потерял управление на обгоне и врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос-Ибадан. Пассажир, занимавший сиденье спереди, и сидевший рядом с боксером мужчина погибли на месте.

А вот Джошуа повезло: он сидел сзади и вышел из смертельного ДТП лишь с незначительными травмами. Его и другого выжившего оперативно эвакуировали в специализированное медицинское учреждение в Лагосе — там выяснилось, что самочувствие обоих пациентов стабильное и никаких медицинских вмешательств им не показано.

Несмотря на это, то, как вызволяли известного спортсмена из покореженной машины, выглядело жутко. Видео быстро разлетелось по СМИ и соцсетям.

Очевидец смертельного ДТП рассказал порталу Punch, как все выглядело со стороны:

« "Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя, в момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте".

Зарубежные журналисты быстро выяснили, кто погиб в аварии. Как сообщило издание Sports Illustrated, первым погибшим был Сина Гами, тренер по силовой и физической подготовке, принимал участие в тренировках британца перед последним боем. Вторым мужчиной, чья жизнь оборвалась 29 декабря, стал личный тренера Джошуа — Латц. На сей раз СМИ указывает, что оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.

© Соцсети боксера Энтони Джошуа © Соцсети боксера Энтони Джошуа

Что касается Джошуа, то с ним уже созвонился нигерийский президент Бола Тинубу:

« "Я поговорил с Энтони Джошуа по телефону, чтобы лично выразить ему свои соболезнования в связи со смертью двух его коллег. Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень признательна за мой звонок".

Соболезнования семьям погибших в автокатастрофе выразил и министр иностранных дел страны Юсуф Туггар:

« "Мои мысли с Энтони Джошуа после трагической аварии на автостраде, в результате которой погибли два человека и сам спортсмен получил травмы. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю Энтони полного и скорейшего выздоровления. Его стойкость и вклад продолжают вдохновлять многих, и в это время вся страна поддерживает его. Пусть души усопших покоятся с миром".

Наконец, отреагировал на события в Нигерии американский блогер-боксер Джейк Пол, который бился с бывшим чемпионом 20 декабря и уступил в резонансном поединке нокаутом в шестом раунде, получив вдобавок перелом челюсти.