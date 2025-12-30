Рейтинг@Mail.ru
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП
Единоборства
 
30.12.2025
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП
Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
https://ria.ru/20251220/pol_dzhoshua-2063471432.html
Единоборства
Единоборства, Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Бокс, Вокруг спорта, Энтони Джошуа, Нигерия, Происшествия
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП

Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии

© Getty Images / JC Ruiz - PA ImagesЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / JC Ruiz - PA Images
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) Энтони Джошуа в понедельник чуть не погиб в автомобильной аварии в Нигерии. Британец нигерийского происхождения вместе с тремя людьми, по информации СМИ, был в внедорожнике Lexus, который несся с превышением скорости, потерял управление на обгоне и врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос-Ибадан. Пассажир, занимавший сиденье спереди, и сидевший рядом с боксером мужчина погибли на месте.
А вот Джошуа повезло: он сидел сзади и вышел из смертельного ДТП лишь с незначительными травмами. Его и другого выжившего оперативно эвакуировали в специализированное медицинское учреждение в Лагосе — там выяснилось, что самочувствие обоих пациентов стабильное и никаких медицинских вмешательств им не показано.
Несмотря на это, то, как вызволяли известного спортсмена из покореженной машины, выглядело жутко. Видео быстро разлетелось по СМИ и соцсетям.
Очевидец смертельного ДТП рассказал порталу Punch, как все выглядело со стороны:
«

"Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя, в момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте".

Зарубежные журналисты быстро выяснили, кто погиб в аварии. Как сообщило издание Sports Illustrated, первым погибшим был Сина Гами, тренер по силовой и физической подготовке, принимал участие в тренировках британца перед последним боем. Вторым мужчиной, чья жизнь оборвалась 29 декабря, стал личный тренера Джошуа — Латц. На сей раз СМИ указывает, что оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.
© Соцсети боксераЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети боксера
Энтони Джошуа
Что касается Джошуа, то с ним уже созвонился нигерийский президент Бола Тинубу:
«
"Я поговорил с Энтони Джошуа по телефону, чтобы лично выразить ему свои соболезнования в связи со смертью двух его коллег. Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень признательна за мой звонок".
Соболезнования семьям погибших в автокатастрофе выразил и министр иностранных дел страны Юсуф Туггар:
«

"Мои мысли с Энтони Джошуа после трагической аварии на автостраде, в результате которой погибли два человека и сам спортсмен получил травмы. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю Энтони полного и скорейшего выздоровления. Его стойкость и вклад продолжают вдохновлять многих, и в это время вся страна поддерживает его. Пусть души усопших покоятся с миром".

Наконец, отреагировал на события в Нигерии американский блогер-боксер Джейк Пол, который бился с бывшим чемпионом 20 декабря и уступил в резонансном поединке нокаутом в шестом раунде, получив вдобавок перелом челюсти.
«

"Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за погибших, за Эй Джея и за всех, кто пострадал в сегодняшней трагической аварии", — написал Пол в соцсети X.

Энтони Джошуа в бою против Джейка Пола - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом
20 декабря, 08:30
 
ЕдиноборстваСпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоБоксВокруг спортаЭнтони ДжошуаНигерияПроисшествия
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
