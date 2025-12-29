Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Обмен защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду принесет пользу обоим футбольным клубам, поскольку они закроют проблемные позиции, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее СМИ сообщали, что трансферы 26-летнего россиянина и 24-летнего аргентинца находятся на заключительной стадии подготовки.
"Я думаю, что от этого обмена выиграют обе команды. Потому что одной нужен хороший защитник, а другой - забивной форвард. ЦСКА сможет найти замену Дивееву, в команде есть молодые игроки. Но у ЦСКА нет нападающего, а форвард - это большая фигура. Мне нравилось, как Гонду играл в "Зените", - сказал Семин.
"Зенит" с 39 очками занимает второе место после 18 туров чемпионата страны, уступая "Краснодару" (40). ЦСКА (36) идет на четвертой строчке.
