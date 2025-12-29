Рейтинг@Mail.ru
Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:17 29.12.2025 (обновлено: 13:25 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/semin-2065398065.html
Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Обмен защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду принесет пользу обоим футбольным клубам, поскольку они... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:17:00+03:00
2025-12-29T13:25:00+03:00
футбол
спорт
россия
юрий семин
лусиано гонду
пфк цска
зенит
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f081953c42e5639a5708258aa629a988.jpg
https://ria.ru/20251225/davila-2064485939.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801109124_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c3da658f20b014b546f35df0c2b73ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, юрий семин, лусиано гонду, пфк цска, зенит, краснодар
Футбол, Спорт, Россия, Юрий Семин, Лусиано Гонду, ПФК ЦСКА, Зенит, Краснодар
Семин прокомментировал обмен Дивеева на Гонду

Семин считает, что от обмена Дивеева на Гонду выиграют и ЦСКА, и "Зенит"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрий Сёмин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Обмен защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду принесет пользу обоим футбольным клубам, поскольку они закроют проблемные позиции, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее СМИ сообщали, что трансферы 26-летнего россиянина и 24-летнего аргентинца находятся на заключительной стадии подготовки.
"Я думаю, что от этого обмена выиграют обе команды. Потому что одной нужен хороший защитник, а другой - забивной форвард. ЦСКА сможет найти замену Дивееву, в команде есть молодые игроки. Но у ЦСКА нет нападающего, а форвард - это большая фигура. Мне нравилось, как Гонду играл в "Зените", - сказал Семин.
"Зенит" с 39 очками занимает второе место после 18 туров чемпионата страны, уступая "Краснодару" (40). ЦСКА (36) идет на четвертой строчке.
Виктор Давила - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
25 декабря, 01:50
 
ФутболСпортРоссияЮрий СеминЛусиано ГондуПФК ЦСКАЗенитКраснодар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала