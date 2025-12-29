Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал лучших футболистов 2025 года
Футбол
Футбол
 
11:14 29.12.2025
Семин назвал лучших футболистов 2025 года
Семин назвал лучших футболистов 2025 года - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Семин назвал лучших футболистов 2025 года
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и хавбек столичного ЦСКА Матвей Кисляк являются лучшими игроками... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
россия
юрий семин
джон кордоба
матвей кисляк
алексей батраков
краснодар
россия
Семин назвал лучших футболистов 2025 года

Семин: лучшие футболисты года - Кордоба, Батраков и Кисляк

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и хавбек столичного ЦСКА Матвей Кисляк являются лучшими игроками года, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.
В первую пятерку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров входят "Краснодар" (40 очков), петербургский "Зенит" (39), "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и калининградская "Балтика" (35). Батраков с 11 мячами является лучшим бомбардиром первенства. На счету Кордобы восемь голов. Кисляк во всех 18 матчах команды выходил в стартовом составе, он забил четыре мяча.
"Лучшие футболисты 2025 года - Джон Кордоба, Алексей Батраков и Матвей Кисляк", - сказал Семин.
Футбол
 
