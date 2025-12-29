Роналду назвал Джоковича образцом для подражания

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович является для него образцом для подражания.

В воскресенье Роналду был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке на церемонии Globe Soccer Awards, церемония награждения прошла в Дубае. Награду португальцу вручил Джокович

"Для меня он настоящий образец для подражания, излишне говорить больше. Джокович является примером долголетия в спорте, наши карьеры похожи", - приводит слова Роналду RMC Sport.

Роналду 40 лет. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До " Аль-Насра " он выступал за португальский " Спортинг ", английский " Манчестер Юнайтед ", испанский " Реал " и итальянский " Ювентус ".