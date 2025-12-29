Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
09:36 29.12.2025
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания
футбол
спорт
криштиану роналду
новак джокович
Новости
спорт, криштиану роналду, новак джокович
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Новак Джокович
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович является для него образцом для подражания.
В воскресенье Роналду был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке на церемонии Globe Soccer Awards, церемония награждения прошла в Дубае. Награду португальцу вручил Джокович.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Globe Soccer Awards признала обладателя "Золотого мяча" футболистом года
28 декабря, 20:24
28 декабря, 20:24
"Для меня он настоящий образец для подражания, излишне говорить больше. Джокович является примером долголетия в спорте, наши карьеры похожи", - приводит слова Роналду RMC Sport.
Роналду 40 лет. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Джоковичу 38 лет, в ноябре он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Серб является победителем 24 турниров Большого шлема, это рекордный результат. Также теннисист является олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ
17 декабря, 22:47
17 декабря, 22:47
 
Футбол Спорт Криштиану Роналду Новак Джокович
 
