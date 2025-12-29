https://ria.ru/20251229/ronaldu-2065295106.html
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что экс-первая ракетка мира серб Новак... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T09:36:00+03:00
2025-12-29T09:36:00+03:00
2025-12-29T09:36:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
новак джокович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970937491_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_af536d85f15b59da1cee3de810e0439d.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065222622.html
https://ria.ru/20251217/messi-2062775801.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970937491_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6fa19b8d3123a1eec81c7ae04423f3b4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, криштиану роналду, новак джокович
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Новак Джокович
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания
Роналду заявил, что считает Джоковича примером для подражания
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович является для него образцом для подражания.
В воскресенье Роналду
был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке на церемонии Globe Soccer Awards, церемония награждения прошла в Дубае. Награду португальцу вручил Джокович
.
"Для меня он настоящий образец для подражания, излишне говорить больше. Джокович является примером долголетия в спорте, наши карьеры похожи", - приводит слова Роналду RMC Sport.
Роналду 40 лет. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра
" он выступал за португальский "Спортинг
", английский "Манчестер Юнайтед
", испанский "Реал
" и итальянский "Ювентус
".
Джоковичу 38 лет, в ноябре он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Серб является победителем 24 турниров Большого шлема, это рекордный результат. Также теннисист является олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже.