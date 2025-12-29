В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инклюзивная спортивная площадка была открыта в Санкт-Петербурге благодаря благотворительной программе ДоброFON, сообщили в пресс-службе букмекерской компании Fonbet.
Объект, на котором могут заниматься спортом люди с ограниченными возможностями, открыт в рамках проекта "Вызов" и находится на Васильевском острове около станции метро "Горный институт".
"Площадка получилась очень яркая и притягательная! Я счастлив, что существуют социальные проекты, которые дают людям возможность бросать вызов самим себе и укреплять характер. Благодарю инженеров, разработавших такие многофункциональные тренажеры, и надеюсь, что в нашем городе откроется еще много локаций такого рода", - заявил в ходе церемонии открытия семикратный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Калина.
© Фото : Руслан ЯсныйОткрытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге
© Фото : Руслан Ясный
Открытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге
Как отметил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов, все тренажеры произведены в России и отличаются высоким качеством. "Это первая площадка в рамках проекта "Вызов" в Санкт-Петербурге, но уже далеко не первая в России. Особенно приятно отметить, что площадки, которые функционируют уже больше года, выглядят как новые. Верю, что и эта площадка будет много лет радовать жителей и не терять свой современный облик", - заявил он.
С 2024 года в рамках проекта было создано 10 инклюзивных спортивных площадок в Москве, в 2025 году еще семь площадок появились в Туле, Челябинске, Магнитогорске, Рязани и Курске.