Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ploschadka-2065489319.html
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON
Инклюзивная спортивная площадка была открыта в Санкт-Петербурге благодаря благотворительной программе ДоброFON, сообщили в пресс-службе букмекерской компании... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T18:39:00+03:00
2025-12-29T18:39:00+03:00
вокруг спорта
санкт-петербург
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065488835_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c22ab8fb280985fa913a8bbbb2454fa3.jpg
https://ria.ru/20251229/savosin-2065457385.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065488835_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3df99eaf162a2b2c81a749029d6daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вокруг спорта, санкт-петербург, спорт
Вокруг спорта, Санкт-Петербург, Спорт

В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON

© Фото : Руслан ЯсныйОткрытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге
Открытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Руслан Ясный
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инклюзивная спортивная площадка была открыта в Санкт-Петербурге благодаря благотворительной программе ДоброFON, сообщили в пресс-службе букмекерской компании Fonbet.
Объект, на котором могут заниматься спортом люди с ограниченными возможностями, открыт в рамках проекта "Вызов" и находится на Васильевском острове около станции метро "Горный институт".
«
"Площадка получилась очень яркая и притягательная! Я счастлив, что существуют социальные проекты, которые дают людям возможность бросать вызов самим себе и укреплять характер. Благодарю инженеров, разработавших такие многофункциональные тренажеры, и надеюсь, что в нашем городе откроется еще много локаций такого рода", - заявил в ходе церемонии открытия семикратный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Калина.
© Фото : Руслан ЯсныйОткрытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге
Открытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Руслан Ясный
Открытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге
Как отметил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов, все тренажеры произведены в России и отличаются высоким качеством. "Это первая площадка в рамках проекта "Вызов" в Санкт-Петербурге, но уже далеко не первая в России. Особенно приятно отметить, что площадки, которые функционируют уже больше года, выглядят как новые. Верю, что и эта площадка будет много лет радовать жителей и не терять свой современный облик", - заявил он.
С 2024 года в рамках проекта было создано 10 инклюзивных спортивных площадок в Москве, в 2025 году еще семь площадок появились в Туле, Челябинске, Магнитогорске, Рязани и Курске.
Роман Савосин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке
Вчера, 16:32
 
Вокруг спортаСанкт-ПетербургСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала