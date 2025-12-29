Рейтинг@Mail.ru
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:10 29.12.2025 (обновлено: 11:23 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/petrosjan-2065334076.html
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что российской фигуристке Аделии Петросян есть над чем поработать РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T11:10:00+03:00
2025-12-29T11:23:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
мария бутырская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973959561_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_384a517a2d4f6e3115ec166ac136d02e.jpg
https://ria.ru/20251226/tutberidze-petrosyan-2064829093.html
https://ria.ru/20251224/isu-2064394107.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973959561_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_57ab4f5c29733dd877ded50af05e3cce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026, мария бутырская
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026, Мария Бутырская
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады

Бутырская заявила, что Аделии Петросян есть над чем поработать до Олимпиады

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что российской фигуристке Аделии Петросян есть над чем поработать до Олимпийских игр.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре они стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря, 13:15
"Главное событие уходящего года для российского фигурного катания - то, что у нас хотя бы двух фигуристов допустили до Олимпийских игр. Они смогли пройти отбор и будут представлять нашу страну в Италии", - сказала Бутырская РИА Новости.
Петросян 20 декабря выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ 18-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 235,95 балла. Для Петросян эта победа на чемпионате страны стала третьей подряд.
«
"До Олимпийских игр осталось меньше двух месяцев. Аделии есть над чем поработать в это время. Повнимательнее, поинтенсивнее. Она сама знает, какие у нее есть ошибки. Может, даже хорошо, что она к чемпионату России пришла не в самой лучшей форме. Лучшая форма должна быть в нужный момент, в феврале на Олимпиаде. Будем очень надеяться, что увидим от нее чистые, сильные прокаты. Вся страна будет болеть за нее и за Петра", - добавила экс-фигуристка.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026
24 декабря, 16:08
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЭтери ТутберидзеЗимние Олимпийские игры 2026Мария Бутырская
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала