Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады
Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады
2025-12-29T11:10:00+03:00
2025-12-29T11:10:00+03:00
2025-12-29T11:23:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская считает, что российской фигуристке Аделии Петросян есть над чем поработать до Олимпийских игр.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. В сентябре они стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты.
"Главное событие уходящего года для российского фигурного катания - то, что у нас хотя бы двух фигуристов допустили до Олимпийских игр. Они смогли пройти отбор и будут представлять нашу страну в Италии", - сказала Бутырская РИА Новости.
Петросян
20 декабря выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ 18-летняя воспитанница Этери Тутберидзе
набрала 235,95 балла. Для Петросян эта победа на чемпионате страны стала третьей подряд.
«
"До Олимпийских игр осталось меньше двух месяцев. Аделии есть над чем поработать в это время. Повнимательнее, поинтенсивнее. Она сама знает, какие у нее есть ошибки. Может, даже хорошо, что она к чемпионату России пришла не в самой лучшей форме. Лучшая форма должна быть в нужный момент, в феврале на Олимпиаде. Будем очень надеяться, что увидим от нее чистые, сильные прокаты. Вся страна будет болеть за нее и за Петра", - добавила экс-фигуристка.