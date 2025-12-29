Бутырская указала на недочеты Петросян в преддверии Олимпиады

«

"До Олимпийских игр осталось меньше двух месяцев. Аделии есть над чем поработать в это время. Повнимательнее, поинтенсивнее. Она сама знает, какие у нее есть ошибки. Может, даже хорошо, что она к чемпионату России пришла не в самой лучшей форме. Лучшая форма должна быть в нужный момент, в феврале на Олимпиаде. Будем очень надеяться, что увидим от нее чистые, сильные прокаты. Вся страна будет болеть за нее и за Петра", - добавила экс-фигуристка.