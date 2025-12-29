https://ria.ru/20251229/martines-2065253518.html
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А
Миланский "Интер" обыграл "Аталанту" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T00:40:00+03:00
2025-12-29T00:40:00+03:00
2025-12-29T02:42:00+03:00
футбол
спорт
лаутаро мартинес
интер
аталанта
серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лаутаро Мартинес, Интер, Аталанта, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
