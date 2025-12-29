Рейтинг@Mail.ru
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А
Футбол
 
00:40 29.12.2025 (обновлено: 02:42 29.12.2025)
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А
Миланский "Интер" обыграл "Аталанту" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T00:40:00+03:00
2025-12-29T02:42:00+03:00
футбол
спорт
лаутаро мартинес
интер
аталанта
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065265763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a8248ef02c6a31204c60d4404049da8.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065194025.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, лаутаро мартинес, интер, аталанта, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лаутаро Мартинес, Интер, Аталанта, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в Серии А

Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Аталантой" в матче Серии А

Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / NurPhoto
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл "Аталанту" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола стал Лаутаро Мартинес на 65-й минуте. Аргентинец возглавляет таблицу лучших бомбардиров Серии А с девятью забитыми мячами.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Аталанта
0 : 1
Интер М
65‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Франческо Пио Эспозито)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (36 очков) одержал четвертую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата Италии, где "Аталанта" (22) занимает десятое место.
В следующем туре "Интер" примет "Болонью" 4 января. "Аталанта" днем ранее сыграет с "Ромой" на домашнем поле.
В другом матче тура "Болонья" дома сыграла вничью с "Сассуоло" - 1:1.
Футбол
 
