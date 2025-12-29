Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Кучеров набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи) в трех матчах и помог команде одержать победу в каждом из них. Форвард отметился дублями в играх против "Флориды Пантерз" (4:2) и "Монреаль Канадиенс" (5:4 ОТ). Два ассиста Кучерова пришлись на встречу против "Сент-Луис Блюз" (4:1).
Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 49 результативных действий (17+32) в 34 играх. Россиянин занимает седьмое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата и является лучшим по числу очков в команде, а также среди россиян.
Второй звездой признан финский форвард "Сиэтл Кракен" Ээли Толванен, на счету которого два гола и четыре передачи в трех матчах. 26-летний хоккеист совершил результативные действия в шести играх подряд с 16 декабря и является лидером списка бомбардиров "Сиэтла" с 25 очками (7+18) в 36 матчах.
Третьей звездой дня стал словацкий нападающий "Монреаль Канадиенс" Юрай Слафковский, набравший 5 очков (3+2) в двух матчах. Первый номер драфта НХЛ 2022 года идет пятым в списке бомбардиров команды с 28 результативными действиями (13+15) в 38 играх.