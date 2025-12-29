Рейтинг@Mail.ru
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:50 29.12.2025 (обновлено: 20:26 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/kkhl-2065504697.html
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" благодаря голу в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T19:50:00+03:00
2025-12-29T20:26:00+03:00
хоккей
спорт
никита коротков
александр петунин
джордан гросс
металлург (магнитогорск)
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049226167_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_bc43611b13e781e16bdca28bfbba6f72.jpg
https://ria.ru/20251229/khokkey-2065378687.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049226167_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_7303939c1329da1d1655d132144880fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита коротков, александр петунин, джордан гросс, металлург (магнитогорск), трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Коротков, Александр Петунин, Джордан Гросс, Металлург (Магнитогорск), Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ

Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Металлург"
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Игроки ХК "Металлург" . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" благодаря голу в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча команд из Челябинской области прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0). В составе победителей дубль оформил Роман Канцеров (18-я, 25-я минуты), также шайбы забросили Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У "Трактора" отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 декабря 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
Металлург Мг
5 : 4
Трактор
17:32 • Роман Канцеров
(Артем Минулин, Дмитрий Силантьев)
04:37 • Роман Канцеров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
13:16 • Никита Коротков
(Роман Канцеров, Егор Коробкин)
16:49 • Александр Петунин
(Артем Минулин, Роман Канцеров)
03:20 • Егор Коробкин
(Валерий Орехов, Никита Коротков)
12:38 • Александр Рыков
(Александр Кадейкин)
00:51 • Джордан Гросс
(Максим Джиошвили, Василий Глотов)
11:46 • Егор Коршков
(Арсений Коромыслов, Джордан Гросс)
18:57 • Григорий Дронов
(Джошуа Ливо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед стартом игры президент КХЛ Алексей Морозов поздравил "Металлург" с 70-летием, которое клуб отпраздновал 25 декабря.
"Металлург", набрав 62 очка, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, где "Трактор" с 40 баллами идет шестым.
В следующем матче "Металлург" сыграет с "Шанхайскими драконами" в Санкт-Петербурге 3 января. Днем позже "Трактор" примет минское "Динамо".
Вратарь ХК Автомобилист Евгений Аликин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В КХЛ выбрали лучших игроков недели
Вчера, 12:32
 
ХоккейСпортНикита КоротковАлександр ПетунинДжордан ГроссМеталлург (Магнитогорск)ТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала