Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Трактор" в КХЛ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" благодаря голу в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча команд из Челябинской области прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0). В составе победителей дубль оформил Роман Канцеров (18-я, 25-я минуты), также шайбы забросили Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У "Трактора" отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).
29 декабря 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
17:32 • Роман Канцеров
(Артем Минулин, Дмитрий Силантьев)
04:37 • Роман Канцеров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
13:16 • Никита Коротков
(Роман Канцеров, Егор Коробкин)
16:49 • Александр Петунин
(Артем Минулин, Роман Канцеров)
03:20 • Егор Коробкин
12:38 • Александр Рыков
00:51 • Джордан Гросс
(Максим Джиошвили, Василий Глотов)
11:46 • Егор Коршков
(Арсений Коромыслов, Джордан Гросс)
18:57 • Григорий Дронов
Перед стартом игры президент КХЛ Алексей Морозов поздравил "Металлург" с 70-летием, которое клуб отпраздновал 25 декабря.
"Металлург", набрав 62 очка, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, где "Трактор" с 40 баллами идет шестым.
В следующем матче "Металлург" сыграет с "Шанхайскими драконами" в Санкт-Петербурге 3 января. Днем позже "Трактор" примет минское "Динамо".
