Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ

По информации источника, "Филадельфия" может пойти на расторжение контракта с россиянином, что поможет клубу снизить нагрузку на потолок зарплат. Замула является ограниченно свободным агентом, его зарплата в "Флайерз" составляет 1,7 миллиона долларов. При этом руководство "Филадельфии", в свою очередь, предпочло бы обменять Замулу на игрока, который может помочь команде на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) или в конце сезона в НХЛ.