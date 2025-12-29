Рейтинг@Mail.ru
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:09 29.12.2025 (обновлено: 02:43 29.12.2025)
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
Представители выставленного на драфт отказов российского защитника Егора Замулы предложили клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" вариант РИА Новости Спорт, 29.12.2025
спорт, егор замула, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Егор Замула, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ

Yahoo Sport: Замула может расторгнуть контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

© Фото : СоцсетиЗащитник "Филадельфии Флайерз" Егора Замула
Защитник Филадельфии Флайерз Егора Замула - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Соцсети
Защитник "Филадельфии Флайерз" Егора Замула. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Представители выставленного на драфт отказов российского защитника Егора Замулы предложили клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" вариант с расторжением контракта по взаимному согласию сторон, сообщает Yahoo Sport со ссылкой на журналиста Эллиотта Фридмана.
"Филадельфия" 18 декабря поместила Замулу на драфт отказов. В текущем сезоне он сыграл в 13 встречах НХЛ и отличился одной результативной передачей.
По информации источника, "Филадельфия" может пойти на расторжение контракта с россиянином, что поможет клубу снизить нагрузку на потолок зарплат. Замула является ограниченно свободным агентом, его зарплата в "Флайерз" составляет 1,7 миллиона долларов. При этом руководство "Филадельфии", в свою очередь, предпочло бы обменять Замулу на игрока, который может помочь команде на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) или в конце сезона в НХЛ.
Замуле 25 лет, он выступает в составе "Филадельфии" с сезона-2020/21. Всего за клуб он провел 168 матчей, забросил восемь шайб и оформил 33 передачи.
Георгий Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Лада" расторгла контракты с Бурдасовым и Белоусовым
26 декабря, 15:38
 
Хоккей
 
