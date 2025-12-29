https://ria.ru/20251229/khokkey-2065251093.html
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
Представители выставленного на драфт отказов российского защитника Егора Замулы предложили клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" вариант
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Представители выставленного на драфт отказов российского защитника Егора Замулы предложили клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" вариант с расторжением контракта по взаимному согласию сторон, сообщает Yahoo Sport
со ссылкой на журналиста Эллиотта Фридмана.
"Филадельфия" 18 декабря поместила Замулу
на драфт отказов. В текущем сезоне он сыграл в 13 встречах НХЛ
и отличился одной результативной передачей.
По информации источника, "Филадельфия" может пойти на расторжение контракта с россиянином, что поможет клубу снизить нагрузку на потолок зарплат. Замула является ограниченно свободным агентом, его зарплата в "Флайерз" составляет 1,7 миллиона долларов. При этом руководство "Филадельфии", в свою очередь, предпочло бы обменять Замулу на игрока, который может помочь команде на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) или в конце сезона в НХЛ.
Замуле 25 лет, он выступает в составе "Филадельфии" с сезона-2020/21. Всего за клуб он провел 168 матчей, забросил восемь шайб и оформил 33 передачи.