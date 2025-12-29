Рейтинг@Mail.ru
23:20 29.12.2025 (обновлено: 23:21 29.12.2025)
Грищук ответил на вопрос, помешал ли он Карлсену взять ферзя на ЧМ по блицу
спорт, международная федерация шахмат (fide), шахматы, александр грищук, магнус карлсен
Спорт, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы, Александр Грищук, Магнус Карлсен
Грищук ответил на вопрос, помешал ли он Карлсену взять ферзя на ЧМ по блицу

Открытие шахматного турнира
Открытие шахматного турнира - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский шахматист Александр Грищук предположил, что мог помешать шестнадцатому чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену успеть поднять ферзя и переключить время во время партии против индийца Арджуна Эригайси на чемпионате мира по блицу в Дохе.
В понедельник в момент своего хода Карлсен уронил ферзя. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску. В следующем туре Карлсен играл против Грищука, партия завершилась вничью.
"Да, просто получилось так, что я оказался рядом. Я не хотел, чтобы это выглядело так, как будто я как-то вмешиваюсь. Просто получилось так, что я шел рядом, и если бы не я, Магнус, возможно, успел бы дотянуться и взять ферзя. Но, честно говоря, он все равно был далеко, так что это ни на что не повлияло. В итоге он просто проиграл по времени - такое здесь случается довольно часто", - сказал Грищук в интервью на YouTube-канале Международной федерации шахмат (FIDE).
По итогам первого игрового дня турнира Грищук одержал восемь побед при двух поражениях и трех ничьих. В его активе 9,5 очка, он располагается на девятом месте. Карлсен (7 побед, 4 ничьи, 2 поражения) идет на 11-й строчке с девятью баллами.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
Норвежский шахматист Магнус Карлсен - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Карлсен напугал российского шахматиста
Вчера, 19:35
 
