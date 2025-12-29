https://ria.ru/20251229/grischuk-2065526416.html
Грищук ответил на вопрос, помешал ли он Карлсену взять ферзя на ЧМ по блицу
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский шахматист Александр Грищук предположил, что мог помешать шестнадцатому чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену успеть поднять ферзя и переключить время во время партии против индийца Арджуна Эригайси на чемпионате мира по блицу в Дохе.
В понедельник в момент своего хода Карлсен уронил ферзя. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску. В следующем туре Карлсен играл против Грищука, партия завершилась вничью.
"Да, просто получилось так, что я оказался рядом. Я не хотел, чтобы это выглядело так, как будто я как-то вмешиваюсь. Просто получилось так, что я шел рядом, и если бы не я, Магнус, возможно, успел бы дотянуться и взять ферзя. Но, честно говоря, он все равно был далеко, так что это ни на что не повлияло. В итоге он просто проиграл по времени - такое здесь случается довольно часто", - сказал Грищук в интервью на YouTube-канале Международной федерации шахмат (FIDE).
По итогам первого игрового дня турнира Грищук одержал восемь побед при двух поражениях и трех ничьих. В его активе 9,5 очка, он располагается на девятом месте. Карлсен (7 побед, 4 ничьи, 2 поражения) идет на 11-й строчке с девятью баллами.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.