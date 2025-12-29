Грищук ответил на вопрос, помешал ли он Карлсену взять ферзя на ЧМ по блицу

«

"Да, просто получилось так, что я оказался рядом. Я не хотел, чтобы это выглядело так, как будто я как-то вмешиваюсь. Просто получилось так, что я шел рядом, и если бы не я, Магнус, возможно, успел бы дотянуться и взять ферзя. Но, честно говоря, он все равно был далеко, так что это ни на что не повлияло. В итоге он просто проиграл по времени - такое здесь случается довольно часто", - сказал Грищук в интервью на YouTube-канале Международной федерации шахмат (FIDE).