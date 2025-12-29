Рейтинг@Mail.ru
Терещенко и Митрошин пополнили состав участников "Гонки чемпионов"
Лыжные гонки
 
13:24 29.12.2025
Терещенко и Митрошин пополнили состав участников "Гонки чемпионов"
Терещенко и Митрошин пополнили состав участников "Гонки чемпионов"
Биатлонистка Инна Терещенко и лыжник Егор Митрошин вошли в состав участников "Гонки чемпионов" в Рязани, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
лыжные гонки
анастасия шевченко
союз биатлонистов россии (сбр)
гонка чемпионов
2025
Лыжные гонки, Анастасия Шевченко, Союз биатлонистов России (СБР), Гонка чемпионов
Терещенко и Митрошин пополнили состав участников "Гонки чемпионов"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Биатлонистка Инна Терещенко и лыжник Егор Митрошин вошли в состав участников "Гонки чемпионов" в Рязани, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Терещенко заменит Анастасию Шевченко. Митрошин стал последним участником от команды лыжников.
"Гонка чемпионов" пройдет с 3 по 4 января. В первом этапе турнира в ходе квалификации определятся десять команд по четыре человека, в которые войдут по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. На следующий день отобравшиеся спортсмены поборются за призовой фонд в 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей.
Основная гонка будет состоять из восьми этапов, где представители обеих дисциплин будут поочередно сменять друг друга. Сначала стартуют биатлонисты и проходят три круга со стрельбой лежа и стоя, затем эстафета переходит к лыжникам, которым нужно преодолеть четыре круга. В первой половине гонки выступят женщины, во второй - мужчины.
Лыжные гонки
Анастасия Шевченко
Союз биатлонистов России (СБР)
Гонка чемпионов
 
