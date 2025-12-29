Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский специалист Клод Пюэль назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Ницца", сообщается на сайте команды.
Соглашение с 64-летним Пюэлем рассчитано до конца текущего сезона. Его последним местом работы был французский "Сент-Этьен", который он покинул в декабре 2021 года. С 2012 по 2016 год специалист также работал в качестве главного тренера "Ниццы".
Пюэль сменил на посту француза Франка Эза, который работал в клубе с июля 2024 года. Под его руководством клуб провел 70 матчей, одержал 25 побед, 14 раз сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.
"Ницца" проиграла последние шесть матчей в чемпионате Франции и располагается на 13-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков за 16 туров.
Пюэль на протяжении карьеры также возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", английские "Саутгемптон" и "Лестер".
