Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"
Футбол
 
14:39 29.12.2025
Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"
Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"
Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"
Французский специалист Клод Пюэль назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Ницца", сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
франция
клод пюэль
ницца
сент-этьен
монако
чемпионат франции по футболу (лига 1)
спорт, франция, клод пюэль, ницца, сент-этьен, монако, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Франция, Клод Пюэль, Ницца, Сент-Этьен, Монако, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Клод Пюэль стал главным тренером "Ниццы"

Экс-тренер "Монако", "Лиона" и "Лилля" Пюэль возглавил "Ниццу"

© AP Photo / Christian LutzКлод Пюэль
Клод Пюэль - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Christian Lutz
Клод Пюэль. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский специалист Клод Пюэль назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Ницца", сообщается на сайте команды.
Соглашение с 64-летним Пюэлем рассчитано до конца текущего сезона. Его последним местом работы был французский "Сент-Этьен", который он покинул в декабре 2021 года. С 2012 по 2016 год специалист также работал в качестве главного тренера "Ниццы".
Пюэль сменил на посту француза Франка Эза, который работал в клубе с июля 2024 года. Под его руководством клуб провел 70 матчей, одержал 25 побед, 14 раз сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.
"Ницца" проиграла последние шесть матчей в чемпионате Франции и располагается на 13-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков за 16 туров.
Пюэль на протяжении карьеры также возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", английские "Саутгемптон" и "Лестер".
Полузащитник Ниццы Жереми Бога - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Два футболиста "Ниццы" получили травмы из-за нападения фанатов
2 декабря, 11:36
 
ФутболСпортФранцияКлод ПюэльНиццаСент-ЭтьенМонакоЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
