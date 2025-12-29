Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию со смертельным исходом в Нигерии, сообщает местное издание Punch.
По информации источника, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, водитель и еще двое человек, в понедельник утром въехал в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос-Ибадан. Джошуа, находившийся на заднем сидении, отделался незначительными травмами. Его сосед и еще один пассажир, сидевший рядом с водителем, скончались на месте.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал американского блогера Джейка Пола.
