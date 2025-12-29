Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию со смертельным исходом в Нигерии, сообщает местное издание Punch.

Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.