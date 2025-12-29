"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России

Эта сделка взорвет трансферный рынок в России. Из ЦСКА в "Зенит" может переехать лидер армейской защиты Игорь Дивеев, а в обратном направлении может отправиться выпавший из основы "сине-бело-голубых" нападающий Лусиано Гонду. О том, для кого такой расклад выгоднее и что может помешать переходам — в материале РИА Новости Спорт.

Что происходит?

Армейцы готовы отпустить лучшего защитника команды и лидера российской части раздевалки (даже при присутствии в ней Игоря Акинфеева ), а питерцы спокойно расстаются с лучшим бомбардиром прошлого сезона. По данным инсайдеров, которые подтвердил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА настаивает на доплате в два миллиона евро и отказе "Зенита" от 15 процентов прав на Владислава Сауся, что позволит москвичам приобрести его у " Балтики " дешевле.

Стороны согласовали почти все пункты сделки, и ожидалось, что о ней будет объявлено уже в нынешнем году. Только возникли нюансы. Нельзя исключать вариант, при котором трансфер Дивеева в "Зенит" сорвется, как это случилось с несостоявшимся переходом Мирлинда Даку летом. Тогда тоже практически все было согласовано, но албанский форвард по-прежнему забивает за " Рубин ", и казанцы ищут нового покупателя, чтобы заработать на трансфере главного актива.

По информации РИА Новости, в "Зените" заинтересованы в том, чтобы все футболисты прошли медосмотр перед первым сбором. В Катаре питерцы начнут работать 15 января. Все игроки нынешнего состава уже сдали необходимые медицинские тесты в декабре. Потенциальные новички (это относится не только к Дивееву) должны все уладить по этой части до вылета из Петербурга.

А еще среди топ-менеджеров питерского клуба, по словам другого источника, знакомого с ситуацией, нет понимания, почему и зачем нужно доплачивать москвичам. Ведь 24-летний Лусиано приобрели прошлым летом у " Архентинос Хуниорс " за 10 миллионов евро. Посредником в этой сделке с агентами из Южной Америки выступил один из самых авторитетных российских футбольных менеджеров Герман Ткаченко

Презентовали аргентинского новичка в Большом зале филармонии на мероприятии, которое дало старт всем торжествам юбилейного сезона "Зенита". Лусиано стал в нем лучшим бомбардиром, но при наличии большого количества топовых игроков атаки, имеющихся в распоряжении Сергея Семака , в своем втором питерском сезоне все чаще остается на скамейке запасных.

По оценкам портала Тransfermarkt, стоимость аргентинца упала до восьми миллионов, что на миллион ниже, чем у Дивеева, которого армейцы купили у " Уфы " в 2019 году за 3,5 миллиона. Только не на два же! Да еще и с учетом отказа от заработка на перепродаже "Балтикой" доморощенного воспитанника Сауся. Ведь Дивеев на два года старше Лусиано, и травмируется чаще.

Акцентировать внимание на таких вещах, как преданность клубу, или хотя бы на этических моментах, вообще не приходится. Сколько было разговоров о том, что клявшийся в вечной любви к ЦСКА Марио Фернандес , которому в Москве даже российский паспорт оформили, предал свой клуб, подписав контракт с "Зенитом" в качестве свободного агента! Ведь стал он таковым исключительно по доброй воле руководителей ЦСКА. В адрес Дивеева никто ничего не говорит, хотя именно в армейском клубе он вырос до почти незаменимого центрального защитника национальной сборной.

А вот и причина

А помните, как отнеслись к Данилу Круговому , когда тот, отчаявшись выиграть конкуренцию у капитана питерцев Дугласа Сантоса (которого тоже уже сделали было россиянином), за полгода до окончания контракта договорился о переходе в ЦСКА? Тогдашний председатель правления клуба Александр Медведев просто настоял на том, чтобы Кругового отозвали со сборов главной команды и отправили в ссылку в " Зенит-2 ". Хотя защитник был готов полгода биться за зенитовскую стрелку, отрабатывая последние месяцы контракта.

© Соцсети ЦСКА Данил Круговой © Соцсети ЦСКА Данил Круговой

Казалось, после таких историй между "Зенитом" и ЦСКА вообще никаких переговоров о трансферах быть не может. Только сегодня можно забыть о тех романтических временах, когда футбол был просто игрой. Сегодня игра миллионов превратилась в высокоприбыльный бизнес, где крутятся серьезные деньги. И именно интересы тех, кто ими распоряжается, стоят во главе угла.

Как сообщили сразу несколько источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, первым заинтересованность в обмене Лусиано на Дивеева проявил "Зенит". Связано это, прежде всего, с предстоящим ужесточением лимита на легионеров. Даже при нынешнем, когда на поле обязательно должны быть всего три россиянина, тренерский штаб Сергея Семака постоянно испытывает проблемы. И это при наличии не только Глушенкова, но и Андрея Мостового с Александром Соболевым , которые считают себя игроками основы. Частенько приходится ставить на разные позиции в защите казахстанца Нуралы Алипа , который легионером в РПЛ не считается. Сейчас "Зенит" прилагает еще и максимум усилий, чтобы избавиться от Страхиньи Эраковича

Сторонники ужесточения лимита подчеркивали, что сейчас иностранцы отнимают рабочие места на поле у российских футболистов. Только административными мерами ситуацию не изменить. Что теперь, "Зенит" будет доводить до основы воспитанников своей академии, которые заявляют о себе в других клубах, а затем оказываются в московских? Или ЦСКА будет искать забивного российского форварда, не говоря уж о том, чтобы выращивать его в собственной академии?

Нет, все будет по-прежнему, как показывает история с заинтересованностью всех сторон в обмене Лусиано на Дивеева. Только цены на привлекательные лоты на трансферном рынке возрастут, а агенты смогут неплохо заработать. Да и футболисты внакладе не останутся. Особенно, российские