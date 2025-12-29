Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России
29.12.2025
Футбол
Футбол
 
19:00 29.12.2025
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России
Эта сделка взорвет трансферный рынок в России. Из ЦСКА в "Зенит" может переехать лидер армейской защиты Игорь Дивеев, а в обратном направлении может отправиться
https://ria.ru/20251227/streltsov-2064082294.html
2025
Борис Ходоровский
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065493328_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_87a2e2b949e1ea313b385df834ffc866.png
1920
1920
true
"Зенит" уводит футболиста сборной у ЦСКА. Кто и как взрывает рынок в России

РИА Новости: "Зенит" готовит переход Дивеева из-за скорого ужесточения лимита

Игорь Дивеев и Лусиано Гонду
Игорь Дивеев и Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Эта сделка взорвет трансферный рынок в России. Из ЦСКА в "Зенит" может переехать лидер армейской защиты Игорь Дивеев, а в обратном направлении может отправиться выпавший из основы "сине-бело-голубых" нападающий Лусиано Гонду. О том, для кого такой расклад выгоднее и что может помешать переходам — в материале РИА Новости Спорт.

Что происходит?

Армейцы готовы отпустить лучшего защитника команды и лидера российской части раздевалки (даже при присутствии в ней Игоря Акинфеева), а питерцы спокойно расстаются с лучшим бомбардиром прошлого сезона. По данным инсайдеров, которые подтвердил РИА Новости Спорт источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА настаивает на доплате в два миллиона евро и отказе "Зенита" от 15 процентов прав на Владислава Сауся, что позволит москвичам приобрести его у "Балтики" дешевле.
Стороны согласовали почти все пункты сделки, и ожидалось, что о ней будет объявлено уже в нынешнем году. Только возникли нюансы. Нельзя исключать вариант, при котором трансфер Дивеева в "Зенит" сорвется, как это случилось с несостоявшимся переходом Мирлинда Даку летом. Тогда тоже практически все было согласовано, но албанский форвард по-прежнему забивает за "Рубин", и казанцы ищут нового покупателя, чтобы заработать на трансфере главного актива.
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
По информации РИА Новости, в "Зените" заинтересованы в том, чтобы все футболисты прошли медосмотр перед первым сбором. В Катаре питерцы начнут работать 15 января. Все игроки нынешнего состава уже сдали необходимые медицинские тесты в декабре. Потенциальные новички (это относится не только к Дивееву) должны все уладить по этой части до вылета из Петербурга.
А еще среди топ-менеджеров питерского клуба, по словам другого источника, знакомого с ситуацией, нет понимания, почему и зачем нужно доплачивать москвичам. Ведь 24-летний Лусиано приобрели прошлым летом у "Архентинос Хуниорс" за 10 миллионов евро. Посредником в этой сделке с агентами из Южной Америки выступил один из самых авторитетных российских футбольных менеджеров Герман Ткаченко.
Лусиано Гонду (по центру) и игроки ФК "Зенит"
Лусиано Гонду (по центру) и игроки ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Презентовали аргентинского новичка в Большом зале филармонии на мероприятии, которое дало старт всем торжествам юбилейного сезона "Зенита". Лусиано стал в нем лучшим бомбардиром, но при наличии большого количества топовых игроков атаки, имеющихся в распоряжении Сергея Семака, в своем втором питерском сезоне все чаще остается на скамейке запасных.
По оценкам портала Тransfermarkt, стоимость аргентинца упала до восьми миллионов, что на миллион ниже, чем у Дивеева, которого армейцы купили у "Уфы" в 2019 году за 3,5 миллиона. Только не на два же! Да еще и с учетом отказа от заработка на перепродаже "Балтикой" доморощенного воспитанника Сауся. Ведь Дивеев на два года старше Лусиано, и травмируется чаще.
Игорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В последнее время снижение трансферной стоимости зенитовцев отмечается Тransfermarkt постоянно. Из основного состава "Зенита" в цене выросли только Денис Адамов, Максим Глушенков, Густаво Мантуан и Педро. Последний — особенно, а покупатели из Саудовской Аравии вообще готовы выложить за юного бразильца немыслимые деньги. Только почему-то продавать его не хотят. Такой вот у нас футбольный рынок.
Акцентировать внимание на таких вещах, как преданность клубу, или хотя бы на этических моментах, вообще не приходится. Сколько было разговоров о том, что клявшийся в вечной любви к ЦСКА Марио Фернандес, которому в Москве даже российский паспорт оформили, предал свой клуб, подписав контракт с "Зенитом" в качестве свободного агента! Ведь стал он таковым исключительно по доброй воле руководителей ЦСКА. В адрес Дивеева никто ничего не говорит, хотя именно в армейском клубе он вырос до почти незаменимого центрального защитника национальной сборной.

А вот и причина

А помните, как отнеслись к Данилу Круговому, когда тот, отчаявшись выиграть конкуренцию у капитана питерцев Дугласа Сантоса (которого тоже уже сделали было россиянином), за полгода до окончания контракта договорился о переходе в ЦСКА? Тогдашний председатель правления клуба Александр Медведев просто настоял на том, чтобы Кругового отозвали со сборов главной команды и отправили в ссылку в "Зенит-2". Хотя защитник был готов полгода биться за зенитовскую стрелку, отрабатывая последние месяцы контракта.
Данил Круговой
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Казалось, после таких историй между "Зенитом" и ЦСКА вообще никаких переговоров о трансферах быть не может. Только сегодня можно забыть о тех романтических временах, когда футбол был просто игрой. Сегодня игра миллионов превратилась в высокоприбыльный бизнес, где крутятся серьезные деньги. И именно интересы тех, кто ими распоряжается, стоят во главе угла.
Как сообщили сразу несколько источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, первым заинтересованность в обмене Лусиано на Дивеева проявил "Зенит". Связано это, прежде всего, с предстоящим ужесточением лимита на легионеров. Даже при нынешнем, когда на поле обязательно должны быть всего три россиянина, тренерский штаб Сергея Семака постоянно испытывает проблемы. И это при наличии не только Глушенкова, но и Андрея Мостового с Александром Соболевым, которые считают себя игроками основы. Частенько приходится ставить на разные позиции в защите казахстанца Нуралы Алипа, который легионером в РПЛ не считается. Сейчас "Зенит" прилагает еще и максимум усилий, чтобы избавиться от Страхиньи Эраковича.
Защитник клуба "Зенит" Страхиня Эракович
Защитник клуба Зенит Страхиня Эракович - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Сторонники ужесточения лимита подчеркивали, что сейчас иностранцы отнимают рабочие места на поле у российских футболистов. Только административными мерами ситуацию не изменить. Что теперь, "Зенит" будет доводить до основы воспитанников своей академии, которые заявляют о себе в других клубах, а затем оказываются в московских? Или ЦСКА будет искать забивного российского форварда, не говоря уж о том, чтобы выращивать его в собственной академии?
Нет, все будет по-прежнему, как показывает история с заинтересованностью всех сторон в обмене Лусиано на Дивеева. Только цены на привлекательные лоты на трансферном рынке возрастут, а агенты смогут неплохо заработать. Да и футболисты внакладе не останутся. Особенно, российские
Чтобы действительно изменить ситуацию к лучшему, нужно, прежде всего, поменять мировоззрение топ-менеджеров и главных тренеров российских клубов. Пока места в основе будут определяться трансферной стоимостью игроков, а приобретать их будут, не считаясь с затратами и потребностями, ничего не поменяется. Может быть, стоит обратить внимание на казахстанский опыт, где просто запретили профессиональным клубам тратить деньги на легионеров из бюджета? И это не помешало "Кайрату" впервые в истории пробиться в основной этап Лиги чемпионов.
Эдуард Стрельцов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Жестокая месть за блатного": что великий Стрельцов пережил в лагерях
27 декабря, 09:45
 
Футбол
 
