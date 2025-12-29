https://ria.ru/20251229/dinamo-2065401603.html
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
Контракт махачкалинского "Динамо" с новым главным тренером команды Вадимом Евсеевым рассчитан на полтора года, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T13:29:00+03:00
2025-12-29T13:29:00+03:00
2025-12-29T13:42:00+03:00
футбол
спорт
республика дагестан
каспийск
шамиль газизов
хасанби биджиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984304181_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c873138e6e7dcf7f771d43811f78e459.jpg
https://ria.ru/20251228/semin-2065149446.html
https://ria.ru/20251229/semin-2065325034.html
республика дагестан
каспийск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984304181_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_222a80c4359669a340c05c8574967edd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, республика дагестан, каспийск, шамиль газизов, хасанби биджиев
Футбол, Спорт, Республика Дагестан, Каспийск, Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
Газизов сообщил, что контракт с Евсеевым рассчитан на полтора года
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контракт махачкалинского "Динамо" с новым главным тренером команды Вадимом Евсеевым рассчитан на полтора года, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.
"Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев
подал в отставку с поста главного тренера команды. 29 декабря клуб объявил, что новым главным тренером махачкалинцев стал Вадим Евсеев, ранее работавший в Первой лиге в новороссийском "Черноморце".
"Мы знаем, кто такой Вадим Валентинович Евсеев. Все за и против взвесили, вышли на переговоры, они были конструктивными. У него была работа, если бы ее не было, все было бы по-другому. Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в махачкалинском "Динамо" и уверены, что у нас получится большая и плодотворная работа", - сказал Газизов.
"Срок контракта - пока на полтора года", - добавил генеральный директор махачкалинского "Динамо", не уточнив, заключено ли трудовое соглашение по схеме "0,5+1".
Ранее Газизов и Евсеев вместе работали в футбольном клубе "Уфа", когда тот выступал в РПЛ. "Не скажу, что это был определяющий фактор. Но то, что ты знаешь человека лично, еще и работал с ним, конечно, плюс", - сказал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ (15 очков). Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 2 очка. В 19-м туре команда из Дагестана
28 февраля в Каспийске
встретится с казанским "Рубином".