В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
Футбол
Футбол
 
13:29 29.12.2025 (обновлено: 13:42 29.12.2025)
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым
Контракт махачкалинского "Динамо" с новым главным тренером команды Вадимом Евсеевым рассчитан на полтора года, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
республика дагестан
каспийск
шамиль газизов
хасанби биджиев
республика дагестан
каспийск
спорт, республика дагестан, каспийск, шамиль газизов, хасанби биджиев
Футбол, Спорт, Республика Дагестан, Каспийск, Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев
В махачкалинском "Динамо" назвали срок контракта с Евсеевым

Газизов сообщил, что контракт с Евсеевым рассчитан на полтора года

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вадим Евсеев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контракт махачкалинского "Динамо" с новым главным тренером команды Вадимом Евсеевым рассчитан на полтора года, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.
"Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. 29 декабря клуб объявил, что новым главным тренером махачкалинцев стал Вадим Евсеев, ранее работавший в Первой лиге в новороссийском "Черноморце".
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Семин назвал лучшее событие в российском футболе в уходящем году
28 декабря, 10:48
"Мы знаем, кто такой Вадим Валентинович Евсеев. Все за и против взвесили, вышли на переговоры, они были конструктивными. У него была работа, если бы ее не было, все было бы по-другому. Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в махачкалинском "Динамо" и уверены, что у нас получится большая и плодотворная работа", - сказал Газизов.
"Срок контракта - пока на полтора года", - добавил генеральный директор махачкалинского "Динамо", не уточнив, заключено ли трудовое соглашение по схеме "0,5+1".
Ранее Газизов и Евсеев вместе работали в футбольном клубе "Уфа", когда тот выступал в РПЛ. "Не скажу, что это был определяющий фактор. Но то, что ты знаешь человека лично, еще и работал с ним, конечно, плюс", - сказал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ (15 очков). Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 2 очка. В 19-м туре команда из Дагестана 28 февраля в Каспийске встретится с казанским "Рубином".
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
Вчера, 10:57
 
Футбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
