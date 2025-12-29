Рейтинг@Mail.ru
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
Футбол
 
29.12.2025
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
Двенадцать болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" будут привлечены к ответственности за несанкционированный запуск пиротехники в центре...
париж
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа

AFP: 12 болельщиков "ПСЖ" привлекут к ответственности за пиротехнику в Париже

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Двенадцать болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" будут привлечены к ответственности за несанкционированный запуск пиротехники в центре Парижа, сообщает RMC Sport со ссылкой на Франс Пресс.
По информации издания, в субботу полиция задержала 38 человек за использование дымовых шашек и фейерверков в непосредственной близости от Эйфелевой башни. Сообщается, что в результате расследования 26 человек были признаны невиновными и выпущены из-под ареста, оставшимся 12 задержанным предъявлено обвинение. Прокуратура намерена ходатайствовать о назначении штрафа в пользу ассоциации помощи жертвам преступлений.
Сами задержанные пояснили, что являются болельщиками "ПСЖ" и таким образом пытались отпраздновать титулы, завоеванные клубом в 2025 году.
"ПСЖ" 17 декабря выиграл Межконтинентальный кубок, победив бразильский "Фламенго" в финале турнира (1:1, 2:1 - по пенальти). В серии пенальти российский вратарь команды Матвей Сафонов отразил четыре удара. Позднее у россиянина был диагностирован перелом руки. Ранее парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
