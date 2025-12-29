https://ria.ru/20251229/afp-2065318721.html
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
Двенадцать болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" будут привлечены к ответственности за несанкционированный запуск пиротехники в центре... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T10:49:00+03:00
2025-12-29T10:49:00+03:00
2025-12-29T10:51:00+03:00
Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа
AFP: 12 болельщиков "ПСЖ" привлекут к ответственности за пиротехнику в Париже
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Двенадцать болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" будут привлечены к ответственности за несанкционированный запуск пиротехники в центре Парижа, сообщает RMC Sport со ссылкой на Франс Пресс.
По информации издания, в субботу полиция задержала 38 человек за использование дымовых шашек и фейерверков в непосредственной близости от Эйфелевой башни. Сообщается, что в результате расследования 26 человек были признаны невиновными и выпущены из-под ареста, оставшимся 12 задержанным предъявлено обвинение. Прокуратура намерена ходатайствовать о назначении штрафа в пользу ассоциации помощи жертвам преступлений.
Сами задержанные пояснили, что являются болельщиками "ПСЖ" и таким образом пытались отпраздновать титулы, завоеванные клубом в 2025 году.
"ПСЖ" 17 декабря выиграл Межконтинентальный кубок, победив бразильский "Фламенго
" в финале турнира (1:1, 2:1 - по пенальти). В серии пенальти российский вратарь команды Матвей Сафонов
отразил четыре удара. Позднее у россиянина был диагностирован перелом руки. Ранее парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции
, а также Лигу чемпионов
и Суперкубок УЕФА.