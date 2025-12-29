Фанатов "ПСЖ" накажут за пиротехнику в центре Парижа

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Двенадцать болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" будут привлечены к ответственности за несанкционированный запуск пиротехники в центре Парижа, сообщает RMC Sport со ссылкой на Франс Пресс.

По информации издания, в субботу полиция задержала 38 человек за использование дымовых шашек и фейерверков в непосредственной близости от Эйфелевой башни. Сообщается, что в результате расследования 26 человек были признаны невиновными и выпущены из-под ареста, оставшимся 12 задержанным предъявлено обвинение. Прокуратура намерена ходатайствовать о назначении штрафа в пользу ассоциации помощи жертвам преступлений.