Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке
Хоккей
 
20:45 28.12.2025 (обновлено: 20:46 28.12.2025)
Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке
Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065216298.html
спорт, алексей жамнов, игорь никитин, владислав провольнев, олег кваша, александр барков, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), цска
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Владислав Провольнев, Олег Кваша, Александр Барков, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), ЦСКА
Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке

Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА в КХЛ не хватило остроты в атаке

Алексей Жамнов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА, отметил, что "красно-белые" не создали достаточно остроты в нападении и провалили игру в большинстве.
"Спартак" в воскресенье уступил ЦСКА в гостях (1:2). По ходу встречи "красно-белые" четыре раза играли в большинстве, в том числе пять минут после фола Владислава Провольнева, но не реализовали ни одну из попыток.
«
"Тяжелая игра. Мы ждали, что будет вязкий хоккей, ЦСКА дисциплинированно играет в обороне. Надо было ее пробивать. Не хватило одного гола при игре в большинстве. Мы много времени провели в большинстве, но не создали голевых моментов. Контролировать шайбу и я могу в своем возрасте, но надо ведь доводить дело до угрозы чужим воротам, а мы не бросаем по воротам. Если мы будем так разбазаривать эти моменты, то ни к чему хорошему это нас не приведет. Мы наигрываем разные варианты, объясняем игрокам, что надо делать. Большинством у нас занимается Олег Кваша, Александр Барков тоже помогает. Они будут заниматься большинством дальше. Надеюсь, ситуация исправится в лучшую сторону. Я не могу сказать, что у нас как-то поменялась игра в большинстве. Просто пропала острота", - сказал Жамнов журналистам.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал заслуженной победу своей команды над "Спартаком".
"Парни проявили характер и игровую дисциплину. Мы заслуженно победили. Хотелось бы только больше стабильности, но это все нарабатывается", - отметил он.
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 19:18
 
Хоккей Спорт Алексей Жамнов Игорь Никитин Владислав Провольнев Олег Кваша Александр Барков КХЛ 2025-2026 ХК Спартак (Москва) ЦСКА
 
Матч-центр
 
