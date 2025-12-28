Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке

«

"Тяжелая игра. Мы ждали, что будет вязкий хоккей, ЦСКА дисциплинированно играет в обороне. Надо было ее пробивать. Не хватило одного гола при игре в большинстве. Мы много времени провели в большинстве, но не создали голевых моментов. Контролировать шайбу и я могу в своем возрасте, но надо ведь доводить дело до угрозы чужим воротам, а мы не бросаем по воротам. Если мы будем так разбазаривать эти моменты, то ни к чему хорошему это нас не приведет. Мы наигрываем разные варианты, объясняем игрокам, что надо делать. Большинством у нас занимается Олег Кваша, Александр Барков тоже помогает. Они будут заниматься большинством дальше. Надеюсь, ситуация исправится в лучшую сторону. Я не могу сказать, что у нас как-то поменялась игра в большинстве. Просто пропала острота", - сказал Жамнов журналистам.