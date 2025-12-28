Жамнов заявил, что "Спартаку" в дерби с ЦСКА не хватило остроты в атаке

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА, отметил, что "красно-белые" не создали достаточно остроты в нападении и провалили игру в большинстве.
"Спартак" в воскресенье уступил ЦСКА в гостях (1:2). По ходу встречи "красно-белые" четыре раза играли в большинстве, в том числе пять минут после фола Владислава Провольнева, но не реализовали ни одну из попыток.
"Тяжелая игра. Мы ждали, что будет вязкий хоккей, ЦСКА дисциплинированно играет в обороне. Надо было ее пробивать. Не хватило одного гола при игре в большинстве. Мы много времени провели в большинстве, но не создали голевых моментов. Контролировать шайбу и я могу в своем возрасте, но надо ведь доводить дело до угрозы чужим воротам, а мы не бросаем по воротам. Если мы будем так разбазаривать эти моменты, то ни к чему хорошему это нас не приведет. Мы наигрываем разные варианты, объясняем игрокам, что надо делать. Большинством у нас занимается Олег Кваша, Александр Барков тоже помогает. Они будут заниматься большинством дальше. Надеюсь, ситуация исправится в лучшую сторону. Я не могу сказать, что у нас как-то поменялась игра в большинстве. Просто пропала острота", - сказал Жамнов журналистам.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал заслуженной победу своей команды над "Спартаком".
"Парни проявили характер и игровую дисциплину. Мы заслуженно победили. Хотелось бы только больше стабильности, но это все нарабатывается", - отметил он.
