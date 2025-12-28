Рейтинг@Mail.ru
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
19:28 28.12.2025 (обновлено: 19:32 28.12.2025)
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда получил разрешение от руководства московского футбольного клуба покинуть команду в зимнее трансферное окно на правах... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
футбол
спорт
марокко
бенин
тео бонгонда
спартак москва
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ

Тео Бонгонда
Тео Бонгонда. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда получил разрешение от руководства московского футбольного клуба покинуть команду в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.
Бонгонда принимает участие в розыгрыше Кубка африканских наций, который стартовал 21 декабря и проходит в Марокко. 23 декабря он стал автором победного гола сборной ДР Конго в игре первого тура группового этапа против команды Бенина (1:0).
По информации источника, после успешного выступления на турнире Бонгонда получил разрешение покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно. Отмечается, что несколько зарубежных клубов уже выходили на связь с 30-летним футболистом.
Бонгонда перешел в "Спартак" летом 2023 года из испанского "Кадиса". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Всего за "красно-белых" он провел 74 игры и забил 16 голов. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей в составе столичного клуба, в которых он не отметился результативными действиями.
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
"Спартак" ведет переговоры с "Фламенго" по трансферу Виньи, пишут СМИ
27 декабря, 11:32
 
ФутболСпортМароккоБенинТео БонгондаСпартак Москва
 
