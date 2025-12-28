https://ria.ru/20251228/spartak-2065216865.html
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда получил разрешение от руководства московского футбольного клуба покинуть команду в зимнее трансферное окно на правах... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:28:00+03:00
2025-12-28T19:28:00+03:00
2025-12-28T19:32:00+03:00
футбол
спорт
марокко
бенин
тео бонгонда
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006706186_0:383:2620:1857_1920x0_80_0_0_00c7a2568fbc919cdb9e120b482a866b.jpg
https://ria.ru/20251227/smi-2065038080.html
марокко
бенин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006706186_0:0:2477:1857_1920x0_80_0_0_6a9d8b2ef0a537015da3b86dbe36059e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, марокко, бенин, тео бонгонда, спартак москва
Футбол, Спорт, Марокко, Бенин, Тео Бонгонда, Спартак Москва
Руководство "Спартака" разрешило Бонгонда покинуть клуб зимой, пишут СМИ
Тавольери: в "Спартаке" разрешили футболисту Бонгонда покинуть клуб зимой