Семшов рассказал, чего желает российскому футболу в 2026 году
15:42 28.12.2025
Семшов рассказал, чего желает российскому футболу в 2026 году
футбол
спорт
александр дюков
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
игорь семшов
краснодар
спорт, александр дюков, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), игорь семшов, краснодар
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Игорь Семшов, Краснодар
Семшов рассказал, чего желает российскому футболу в 2026 году

Семшов пожелал футболу России терпения в выходе на мировую арену в 2026 году

© Фото : Официальный сайт ФК "Арсенал" (Тула) Старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов
 Старший тренер тульского Арсенала Игорь Семшов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Официальный сайт ФК "Арсенал" (Тула)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в беседе с РИА Новости пожелал российскому футболу терпения, веры и надежды на пути к возвращению на международную арену.
В пятницу после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) президент организации Александр Дюков сказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут допустить российские команды к соревнованиям уже в 2026 году.
"Главное событие уходящего года в российском футболе - смена чемпиона страны, "Краснодар" впервые выиграл! В следующем году желаю всем терпения, веры и надежды на пути к возвращению на международную арену", - сказал Семшов.
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от всех официальных международных чемпионатов и соревнований на неопределенный срок.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Мостовой назвал лучшее событие в российском футболе в 2025 году
