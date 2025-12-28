Семшов рассказал, чего желает российскому футболу в 2026 году

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в беседе с РИА Новости пожелал российскому футболу терпения, веры и надежды на пути к возвращению на международную арену.

В пятницу после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) президент организации Александр Дюков сказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут допустить российские команды к соревнованиям уже в 2026 году.

« "Главное событие уходящего года в российском футболе - смена чемпиона страны, "Краснодар" впервые выиграл! В следующем году желаю всем терпения, веры и надежды на пути к возвращению на международную арену", - сказал Семшов.