https://ria.ru/20251228/rublev-2065184012.html
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче Мирового теннисного континентального кубка в Шэньчжэне (Китай) и принес сборной мира РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T15:36:00+03:00
2025-12-28T15:36:00+03:00
2025-12-28T15:36:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_0b130bacc42e443057014140f3074e7e.jpg
https://ria.ru/20251228/andreeva-2065151457.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c9953b9fac1ac79667efa5c1953c9af8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей рублев
Теннис, Спорт, Андрей Рублев
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Рублев обыграл Коболли и принес сборной мира победу на выставочном турнире