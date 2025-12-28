Рейтинг@Mail.ru
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Теннис
 
28.12.2025
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче Мирового теннисного континентального кубка в Шэньчжэне (Китай) и принес сборной мира РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025
Теннис
Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче Мирового теннисного континентального кубка в Шэньчжэне (Китай) и принес сборной мира победу над командой Европы.
Встреча выставочного турнира завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева.
Сборная мира обыграла команду Европы со счетом 6-4. В составе победителей турнира, помимо Рублева, выступали представляющая Казахстан Елена Рыбакина, а также китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь. Сборную Европы вместе с Коболли представляли полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич и монегаск Валантен Вашро.
Андреева обыграла Эалу на турнире в Макао
