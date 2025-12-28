https://ria.ru/20251228/ovi-2065172856.html
Овечкин высказался об окончании безголевой серии
Овечкин высказался об окончании безголевой серии - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Овечкин высказался об окончании безголевой серии
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал важным для команды свой гол, благодаря которому "столичным" удалось сравнять счет в матче регулярного... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T13:58:00+03:00
2025-12-28T13:58:00+03:00
2025-12-28T13:58:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058792922_0:346:1080:954_1920x0_80_0_0_f871065ba65f9fb44d423c5be7460ea4.jpg
https://ria.ru/20251228/san-khose-2065142163.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058792922_0:334:1080:1144_1920x0_80_0_0_7b9aa7808cab69232bc90d78595932b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин высказался об окончании безголевой серии
Овечкин назвал важной шайбу, благодаря которой он прервал безголевую серию
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал важным для команды свой гол, благодаря которому "столичным" удалось сравнять счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз" и перевести игру в овертайм.
В ночь на воскресенье "Вашингтон" в овертайме обыграл "Нью-Джерси" (4:3) в матче регулярного чемпионата. Овечкин
прервал девятиматчевую серию без заброшенных шайб, а также отметился голевой передачей на Алексея Протаса
.
"Уверенная игра от обеих команд. Мы не сдались, сравняли счет и добыли важные очки. В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода осталось около пяти секунд и просто попробовал отдать, повезло. Потом (Расмус) Сандин отлично сыграл, нашел меня, очень важный гол для нас. Были еще пять-шесть моментов, но мы их не реализовали. Оставим до следующих матчей", - сказал Овечкин в послематчевом интервью, видео которого опубликовано на сайте клуба.
Овечкин с 912 шайбами является единоличным рекордсменом НХЛ
по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы в 1487 матчах).