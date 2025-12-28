Овечкин высказался об окончании безголевой серии

"Уверенная игра от обеих команд. Мы не сдались, сравняли счет и добыли важные очки. В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода осталось около пяти секунд и просто попробовал отдать, повезло. Потом (Расмус) Сандин отлично сыграл, нашел меня, очень важный гол для нас. Были еще пять-шесть моментов, но мы их не реализовали. Оставим до следующих матчей", - сказал Овечкин в послематчевом интервью, видео которого опубликовано на сайте клуба.