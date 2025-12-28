Рейтинг@Mail.ru
Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
21:33 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/nimann-2065233901.html
Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков
Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков
Американский шахматист Ханс Ниманн выразил возмущение четвертым местом на чемпионате мира по рапиду, несмотря на равенство по очкам с россиянином Владиславом... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T21:33:00+03:00
2025-12-28T21:33:00+03:00
спорт
владислав артемьев
шахматы
магнус карлсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065233303_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_7fda151b34bf0fffb0b6c1672a2ad0b5.jpg
спорт, владислав артемьев, шахматы, магнус карлсен
Спорт, Владислав Артемьев, Шахматы, Магнус Карлсен
Ниманн возмутился распределением мест на ЧМ по рапиду при равенстве очков

Ниманн возмутился четвертым местом на ЧМ по рапиду при равных очках с Артемьевым

© Getty Images / NurPhotoХанс Ниманн
Ханс Ниманн - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / NurPhoto
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский шахматист Ханс Ниманн выразил возмущение четвертым местом на чемпионате мира по рапиду, несмотря на равенство по очкам с россиянином Владиславом Артемьевым, ставшим серебряным призером.
Турнир прошел в Дохе и завершился в воскресенье. Шестой титул чемпиона мира по рапиду завоевал норвежец Магнус Карлсен, который в последний игровой день выиграл три партии, один раз сыграл вничью и по итогам 13 туров набрал 10,5 очка. Артемьев, лидировавший в турнирной таблице перед стартом финального игрового дня, четырежды сыграл вничью и в сумме набрал 9,5 очка. С таким же итоговым результатом третье место занял индиец Арджун Эригайси.
При равенстве очков итоговое положение шахматистов в турнирах, проводимых по швейцарской системе, определяется по коэффициенту Бруно Бухгольца. Согласно ему, более высокое место занимает участник, чьи противники по сыгранным партиям в сумме набрали большее количество очков.
«
"Делил второе место на чемпионате мира по рапиду и, к сожалению, стал четвертым по тай-брейкам. Я твердо убежден, что тай-брейки должны проводиться для всех медалей. Я остался без медали из-за 0,5 очка по коэффициенту Бухгольца. Тем не менее с нетерпением жду турнира по блицу!" - написал Ниманн в соцсети X.
В понедельник и вторник в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.
Российский шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ткачев похвалил Артемьева после чемпионата мира по рапиду
Вчера, 20:34
 
СпортВладислав АртемьевШахматыМагнус Карлсен
 
