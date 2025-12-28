Рейтинг@Mail.ru
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:30 28.12.2025 (обновлено: 20:31 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/nikitin-2065224064.html
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не исключил, что нидерландский нападающий Даниэль Спронг еще сыграет за московский клуб в Континентальной хоккейной лиге... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T20:30:00+03:00
2025-12-28T20:31:00+03:00
хоккей
спорт
игорь никитин
даниэл спронг
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/33/1552433367_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1b05157c78705a99d0829926aebc3806.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065216298.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/33/1552433367_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_880fdda9e0f0f9ee96a2740253854de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, игорь никитин, даниэл спронг, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Игорь Никитин, Даниэл Спронг, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА

Тренер ЦСКА Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за клуб в КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер ЦСКА Игорь Никитин
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не исключил, что нидерландский нападающий Даниэль Спронг еще сыграет за московский клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Спронг перешел в ЦСКА летом, его контракт рассчитан на один сезон. В 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 31 очко (12 голов и 19 передач). Нидерландец является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом ЦСКА в сезоне. Спронг не вошел в заявку армейцев на последние десять матчей. Ранее Никитин заявлял, что форвард играет на личную статистику, а не на команду.
«
"Это больше вопрос к менеджменту клуба. Если отвечать на вопрос о том, сыграет ли Спронг за ЦСКА, то в жизни говорят "никогда не говори никогда". Но профессиональный хоккейный клуб - это не только я. Есть еще много руководителей, кто принимает решение", - сказал Никитин журналистам.
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 19:18
 
ХоккейСпортИгорь НикитинДаниэл СпронгКХЛ 2025-2026ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала