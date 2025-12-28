https://ria.ru/20251228/nikitin-2065224064.html
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не исключил, что нидерландский нападающий Даниэль Спронг еще сыграет за московский клуб в Континентальной хоккейной лиге... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T20:30:00+03:00
2025-12-28T20:30:00+03:00
2025-12-28T20:31:00+03:00
хоккей
спорт
игорь никитин
даниэл спронг
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/33/1552433367_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1b05157c78705a99d0829926aebc3806.jpg
https://ria.ru/20251228/khokkey-2065216298.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/33/1552433367_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_880fdda9e0f0f9ee96a2740253854de4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь никитин, даниэл спронг, континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Спорт, Игорь Никитин, Даниэл Спронг, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за ЦСКА
Тренер ЦСКА Никитин не исключил, что Спронг еще сыграет за клуб в КХЛ